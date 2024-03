Corrigés la semaine dernière sur la pelouse des Reds, les Waratahs ont marqué les esprits, en s’imposant largement contre les Crusaders. Les champions en titre, défaits deux fois, inquiètent.

Deuxième match et deuxième défaite consécutive pour les Crusaders. Déjà tenu en échec la semaine dernière par les Chiefs sur leur pelouse du Waikato Stadium (33-29), les champions en titre ont la vie dure. Et si l’on se plonge dans l’histoire, les chiffres le confirment : les Crusaders n’avaient pas démarré leur saison par deux défaites depuis… 2014. Ce week-end, en s’inclinant 37 à 24 à Melbourne (le match était, comme d’autres, délocalisé là) les Saders ont concédé la neuvième plus lourde défaite de leur histoire contre une équipe australienne.

Tout avait pourtant bien commencé pour les hommes du nouveau manager Rob Penney : dès la 1re minute, David Havili effaçait deux défenseurs d’une passe à l’aveugle et le flanker Tom Christie envoyait l’ailier Maca Springer derrière la ligne. Un quart d’heure plus tard, Sevu Reece marquait le deuxième essai. Tout allait bien. Jusqu’à cette 21e minute, où Havili voyait son dégagement contré au pied par le deuxième ligne Hugh Sinclair qui aplatissait dans l’en-but une poignée de secondes plus tard. Ce faisant, les Waratahs passaient devant au score et n’allait plus jamais être rejoints ni dépassés. Juste avant la pause, le centre Harry Wilson inscrivait un autre essai et les Tahs viraient à la pause avec une confortable avance (10-23).

Au retour des vestiaires, les Crusaders réduisaient l’écart au score par un nouvel essai de Sevu Reece mais les Australiens remettaient la main sur la balle et marquaient deux nouveaux essais par leurs trois-quarts Triston Reilly et Jake Gordon. Le dernier essai de la partie, inscrit par le troisième ligne des Crusaders Christian Lio-Willie, était anecdotique. Il n’eut pour seul mérite d’atténuer la sévérité de la défaite des Néo-Zélandais. Mais le constat est là : en ce début de saison, le champion n’est pas au rendez-vous. Certes, il ne peut plus compter sur des leaders tels que Sam Whitelock ou Richie Mo’unga, qui ont tous deux quitté le pays. Mais ce n’est pas une excuse suffisante.« Nous avons commis bien trop de fautes », grinçait Scott Barrett après la rencontre. Fautes de main, mauvais choix, conquête inconsistante… Les Crusaders étaient méconnaissables.

Nouveau coach de l’Australie, Joe Schmidt était là

Ce match comptait également un spectateur de choix : le technicien Joe Schmidt, qui figurait l’année dernière dans le staff des AllBlacks et qui est devenu officiellement le nouveau sélectionneur des Wallabies depuis vendredi. On imagine que le Néo-Zélandais a dû avoir de la compassion pour ses anciens joueurs mais qu’il devait être ravi de voir une équipe australienne vaincre les Crusaders. Les Waratahs auront l’occasion de confirmer leur bon résultat la semaine prochaine en accueillant les Highlanders, qui ont perdu face aux Blues (29-37). L’occasion pour les joueurs de Sydney de confirmer leur redressement, après plusieurs saisons de galère.