Bien lancé dans la course à la qualification, Bourgoin sait faire preuve de caractère à domicile, à défaut de toujours maîtriser son rugby et les matchs.

Il commençait à régner un (petit) parfum de phase finale samedi soir sur la pelouse de Rajon. Et Bourgoin a joué un match parfait de phase finale. À défaut d’être totalement maître de son jeu, il est resté maître des lieux, grâce à un sursaut de ses ailiers titulaires, Paul Champ et Quentin Lefort, juste avant la sirène. Il est allé chercher le succès avec les dents, une manière de faire toujours utile au printemps, même si elle connaît des limites. Contre un concurrent direct pour la qualification, Bourgoin a débuté pied au plancher, une rareté cette saison à domicile, où il a plutôt alterné les performances en mode diesel, estoquant ses adversaires à l’usure, parfois à l’arrache, quand il ne lui arrivait pas de faire carrément pas le coup de la panne à ses supporters (à qui on a envie de dire en passant, profitant de l’occasion, de respecter les buteurs adverses).

Papé : « Un peu d’amertume »

Bourgoin a pourtant eu la possibilité de se rendre le match facile mais il est écrit que rien ne sera simple cette saison. « Nous avons fait une grosse entame, nous avons mis beaucoup de rythme », rappelait l’ailier Quentin Lefort, le héros du jour, auteur d’un triplé, dont l’essai de la gagne. « Nous avons eu peut-être une petite baisse de régime par la suite. Peut-être que noue nous sommes vus gagner un peu trop tôt. Nous prenons un carton aussi et cela a été compliqué à quatorze. Mais nous avons su faire le dos rond et réagir. »

Incapables de tuer le match à la demi-heure de jeu, en supériorité numérique, le CSBJ a vu son adversaire revenir sur ses talons, la faute à un manque de maîtrise récurrent. À l’image de Paul Champ, capable de mettre la pression à son équipe en commettant - encore - un en-avant sur un coup de pied anodin au cœur de la deuxième période, puis de s’arracher sur un dernier ballon haut pour mettre sur orbite Quentin Lefort, l’équipe semble parfois prendre un malin plaisir à rater les actions les plus élémentaires et à réussir ensuite des coups d’éclats. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? «Nous travaillons notre caractère tout le temps, ironisait le manager, Pascal Papé. J’ai un peu d’amertume. Si nous avions eu plus de maîtrise, nous nous serions donné de l’air plus vite. Eux n’auraient pas forcément espéré comme ils l’ont fait. Je suis frustré par la physionomie du match. Nous faisons trente minutes de très grandes qualités. Il ne doit pas y avoir que 14à0. Peut-être qu’on doit construire un peu plus le match en allant chercher trois points, et être plus loin que deux marques.»

Plus de maîtrise

C’est peut-être l’une des limites du jeu isérois, qui semble un chantier toujours recommencé. Les derniers changements - avec les arrivées du demi de mêlée Martin Doan, de l’arrière Antoine Renaud et l’absence temporaire de l’entraîneur des trois-quarts Sébastien Bouillot, sur laquelle le club n’a pas communiqué -doivent être digérés, même si le profil d’éjecteur de l’ex-Montpelliérain et la capacité à attaquer la ligne de l’ancien buteur de Blagnac, apportent des plus-values.

Pour entrer dans le top 6 et espérer exister en phase finale, le caractère ne sera pas suffisant, il devra être accompagné de plus de maîtrise et de liant. « Nous devons continuer notre progression, à donner de l’épaisseur à notre jeu et être plus ambitieux, plaide Pascal Papé. Si nous voulons nous qualifier, cela passera par de l’ambition, et la prise de risque sur le terrain. »