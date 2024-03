Une nouvelle fois humilié à l’extérieur, le LOU est la moins bonne équipe de ce championnat en déplacement. Le mal semble profond…

Les déplacements se suivent et se ressemblent pour Lyon. Après avoir pris trente-huit points à Clermont, quarante-cinq à Toulouse ou quarante-six à Bordeaux, les joueurs de Fabien Gengenbacher ont été constants dans la médiocrité, puisqu’ils sont rentrés du Pays basque avec une jolie claque, une nouvelle fessée dans les règles de l’art, 39-10.

"Ce qui me dérange, c’est la deuxième mi-temps, a avoué le manager lyonnais au coup de sifflet final. La première, elle est plutôt cohérente. Dans l’occupation, on finit à 62 %, on tourne à 10-3, car on est sanctionné à cause de notre indiscipline, on fait neuf fautes, dont trois ou quatre sont évitables. On reçoit un jaune. Sur le second acte, le dernier essai est anecdotique. On prend un 29-0 parce qu’on est dominé en conquête ou dans l’agressivité, sur des basiques, des choses qui sont importantes dans ce genre de contexte avec ces conditions météo. […] Quand on commence à prendre un essai, que deux ou trois situations ne sont pas positives, nous n’avons pas la capacité de relever la tête et de se dire que le match n’est pas fini. C’est ce qui m’embête, ce soir."

La mêlée a été "martyrisée"

Sous la pluie de Jean-Dauger, le Lou a été dominé sur tous les impacts en seconde période et a quelque peu baissé les bras. Sa touche n’a pas été bonne, et avec six lancers perdus, les Rhodaniens ont laissé trop de munitions en route pour espérer mettre leur jeu en place, sur les rares occasions qu’ils ont eues. La mêlée ? Elle n’a, aussi, pas été au niveau, puisque les hommes d’Arnaud Héguy ont été pénalisés de nombreuses fois. "Nous avons clairement été martyrisés", a reconnu Gengenbacher Conscient de sa force dans ce secteur, l’Aviron a d’ailleurs utilisé ce domaine comme véritable rampe de lancement pour faire mal, physiquement et mentalement, aux partenaires de Romain Taofifenua, qui ont fini par craquer et encaisser un cinglant 26-0 en un quart d’heure, sur la seconde période… Sérieux prétendant au top 6, jadis, ce Lou-là ne fait plus peur à personne.