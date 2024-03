Toulon pris dans une spirale négative qui n’en finissait plus, les Rouge et Noir sont remontés quelque peu à la surface grâce à une bonne utilisation des turnovers. Un succès, sans bonus, qui leur permet de revenir dans le top 6.

Samedi, à Mayol, Toulon ne s’est pas menti. Et cela a plutôt réjoui les quelque 13 000 supporters qui étaient encore dans le navire pour encourager et pousser les Rouge et Noir. La semaine a encore été riche en discussions pour sortir de la torpeur : neuf défaites en onze matchs, et une sensation que la saison était en train d’échapper aux hommes de Mignoni. Que nenni.

Des prémices en première période, mais sans la concrétisation (10-3), jusqu’à un spectacle incandescent dans un second acte joué en mode Super Rugby (31-19). Oui, ce Toulon s’est "lâché", en mettant notamment à profit les ballons de récupération avec ses flèches (Dréan, Jaminet). "J’ai demandé à ce que les joueurs expriment leur talent, a avoué Mignoni. Il faut oser et tenter. Après, ce n’est pas contre-attaquer tout le temps, c’est être intelligent, s’adapter, ne pas être uniquement dans le système. C’est ça qui nous manque en ce moment. Je l’ai un peu vu ce samedi, mais pas beaucoup lors des précédents matchs. L’équipe n’est pas totalement guérie mais c’est positif. Du positif en ce moment, on n’en a pas beaucoup. Alors comme le groupe n’est pas aidé, autant s’aider entre nous !"

"Le top 6 ? Je m’en fous !"

Et si le patient varois demeure convalescent, c’est parce qu’il n’a pas su enfoncer le clou jusqu’au bout. En cause, malgré un score large, le bonus offensif a fini par échapper aux Méditerranéens. "Ce n’est pas mérité, a enchéri "Migno". Quand tu défends mal pendant quinze minutes, ce n’est pas mérité. Ce samedi, tu prends les quatre points et tu te tais. Il ne faut pas se prendre pour ce qu’on n’est pas. Surtout en ce moment."

Ses joueurs, à l’image de Dany Priso, ont pris la balle au bond. "Ça fait juste du bien de gagner. Ça fait des semaines qu’on mange de la merde. On avait vraiment à cœur de gagner et de prendre du plaisir. Il fallait prendre nos responsabilités sur le terrain. Il y avait 13 000 personnes, et cette victoire, c’est pour eux."

Un succès qui a permis également de rattraper une place parmi les six. Une double satisfaction ? Pas vraiment pour Pierre Mignoni. "Je m’en fous. Arrêtez de parler du top 6. Ça fait cinq ans que le club n’y est pas. J’ai l’impression que c’est cette année ou jamais. Vous attendrez un an de plus si on n’y est pas. Ça fait des années que le club n’est plus le club qu’il était quand j’entraînais en 2014-2015. C’est une équipe qui n’a rien gagné si ce n’est l’année dernière. […] Il faut avoir de l’humilité. L’humilité c’est le travail, la reconstruction, la patience. Si on n’a pas de patience, on attendra une année de plus. On verra si on y est à la fin. Ce qui m’importe, c’est que l’équipe progresse et qu’elle se transforme. Le chemin est long."