Pour la réception du leader, le BO a décidé d’aligner son habituel troisième ligne, Tiaan Jacobs, dans la cage. Ce sera sa première titularisation avec les professionnels à ce poste.

Les temps changent et au rugby, peut-être plus qu’ailleurs, la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain. Il y a un peu moins de trois ans, Biarritz et Vannes s’affrontaient en haut de l’affiche, sur une demi-finale de Pro D2 renversante, dont on n’a pas oublié la splendeur. Aujourd’hui, le ciel est encore bleu à Vannes. À Biarritz, en revanche, les galères s’enchaînent et c’est dans une inconfortable position de barragiste que le BO va recevoir le leader du classement vendredi.

Pour essayer de contrer un des meilleurs packs de la division, Simon Mannix et ses adjoints ont décidé de densifier leur banc (6-2) et de faire grimper le Sud-af’Tiaan Jacobs, dans la cage, où il démarrera un match pour la première fois avec les professionnels. "Tiaan va nous permettre d’avoir une dimension physique et de combat, dont nous avons besoin en ce moment", justifie Manu Cassin, l’entraîneur de la défense du BO. Le joueur ne partira pas totalement dans l’inconnu, puisqu’il est déjà entré en cours de rencontre, à ce poste, et a même démarré des matchs, chez les espoirs, avec le numéro quatre dans le dos.

Cassin : "L’archétype du joueur sud-africain"

Fort à l’impact et capable d’enchaîner les efforts, le solide Jacobs n’a pas pour habitude de faire dans la dentelle sur un terrain. "C’est l’archétype du joueur sud-africain, avec un gros physique et beaucoup de détermination", poursuit le technicien. En le plaçant en quatre, le staff du BO se dote donc d’une solution offensive pour faire mal à la défense bretonne en son cœur. "Dans notre système, souligne le troisième ligne Dave O’Callaghan, également habitué à glisser dans la cage, les flankers sont au large, alors que la deuxième ligne est plutôt au milieu du terrain, où Tiaan pourra donc plaquer et porter la balle, vendredi."

Repéré en Afrique du Sud par Matthew Clarkin et arrivé à Biarritz à l’hiver 2023, Jacobs a vite impressionné ses partenaires grâce à ses impacts, qui ont fait de lui un plaqueur redouté. Désormais ? En bon spécialiste de la défense, Manu Cassin dévoile : "Tiaan est très fort sur l’homme, mais doit progresser sur le collectif et le fait d’être connecté pour bien défendre avec les autres." Après avoir pris 51 points à Colomiers, le BO a des choses à se faire pardonner, dans ce secteur et Jacobs sera là pour faire front.