Le Top 14 revient ce week-end avec la 17ème journée. Les festivités commencent avec le choc entre Toulouse et Castres et se terminent, dimanche soir, par le match entre La Rochelle et Clermont.

Toulouse - Castres Le XV de départ probable de Toulouse : 15. Kinghorn ; 14. Capuozzo, 13.Barassi, 12. Ahki, 11. Lebel ; 10. Mallia, 9. Graou ; 7. Banos, 8. Castro-Ferreira ou Willis, 6. Flament ou Brennan ; 5. Fa'asalele ou Meafou, 4. Arnold (cap) ; 3. Merkler ou Mallez, 2. Cramont, 1. Neti. Les remplaçants : 16. Boubila, 17. Ainu'u, 18. Fa'asalele ou Meafou, 19. Flament ou Brennan, 20. Castro-Ferreira ou Willis, 21. Retière, 22. Costes, 23. Merkler ou Mallez. Le XV de départ probable de Castres : 15. Popelin ; 14. Raisuque, 13. Botitu, 12. Goodhue, 11. Hulleu ; 10. Le Brun, 9. Fernandez ; 7. Babillot (cap.), 8. Peysson, 6. Delaporte; 5. Staniforth, 4. Maravat ; 3. Thomas, 2. Barlot, 1. Walker. Remplaçants : 16. Zarantonello, 17. Tichit, 18. Nakarawa 19. Cope, 20. Champion de Crespigny, 21. Doubrère, 22. Bouzerand, 23. Azar ou Hounkpatin. Bayonne - Lyon Le XV de départ probable de Bayonne : 15. Tiberghien ; 14. Callandret, 13. Erbinartégaray, 12. Martocq, 11. Baget ; 10. Lopez, 9. Machenaud ; 7. Héguy (cap.), 8. Cassiem, 6. Huguet ; 5. Ceyte, 4. Marchois (cap.) ; 3. Tatafu, 2. Bosch, 1. Perchaud. Remplaçants : 16. Giudicelli, 17. Cormenier, 18. Iturria, 19. Bourdeau, 20. Aprasidze, 21. Spring, 22. Moni ou Lestrade, 23. Scholtz. Le XV de départ probable de Lyon : 15. Abrahams ; 14. Mignot ou Parisien, 13. Maraku, 12. Godwin, 11. Dumortier ; 10. Jackson ou Berdeu, 9. Couilloud (cap.) ; 7. Allen, 8. Guillard, 6. Okuya ; 5. Roussel, 4. Lambey ; 3. Fotuaika, 2. Charcosset, 1. Rey. Remplaçants : 16. Marchand, 17. Kaabeche, 18. R. Taofifenua, 19. Kpoku ou William, 20. Page-Relo, 21. Berdeu ou Jackson, 22. Parisien ou Mignot, 23. Tafili ou Simutoga. Oyonnax - Montpellier Le XV de départ probable d'Oyonnax : 15. Bouraux ; 14. Ikpefan ; 13. Bettencourt, 12. Millet, 11. Stark ; 10. Miotti, 9. Cassang ; 7. Credoz, 8. Grice, 6. Lebreton ; 5. Fabregue, 4. Battye ; 3. Vaotoa, 2. Geledan, 1. Raynaud (cap.). Remplaçants : 16. Durand, 17. Sutherland, 18. Mafi, 19. Hermet, 20. El Khattabi, 21. Mensa, 22. Godener, 23. Berthaud. Le XV de départ probable de Montpellier : 15. Bouthier (cap) ; 14. Tisseron, 13. Vincent, 12. Serfontein, 11. Lam ; 10. Carbonel, 9. Coly ; 7. Nouchi (cap.), 8. Simmonds, 6. Camara ; 5. Willemse ou Duguid, 4. Van Rensburg ; 3. Williams, 2. Tolofua, 1. Erdocio. Remplaçants : 16. Paenga-Amosa, 17. Forletta, 18. Willemse ou Duguid, 19.Tauleigne, 20. Dakuwaka, 21. Reinach, 22. Cadot ou De Nardi, 23. Japaridze ou Macharashvili. Stade français – Pau Le XV de départ probable du Stade français : 15. Barré ; 14. Dakuwaqa, 13. Ward (cap.), 12.Boudehent, 11. Etien ou Marchant ; 10. Henry, 9. Weber ; 7.Hirigoyen, 8. Habel-Kuffner, 6. Macalou ; 5. Pesenti, 4. Gabrillagues ; 3. Gomez-Kodela ou P. Alo-Emile, 2. Peyresblanques, 1. Castets Remplaçants : 16. Ivaldi, 17. M. Alo-Emile, 18. Azagoh, 19. Briatte, 20. Kockott, 21. Segonds, 22.Etien ou Marchant, 23. Melikidze. Le XV de départ probable de Pau : 15. Attissogbe ; 14. Carol, 13. Roudil, 12. Vatubua, 11. Ezeala ou Tuimaba ; 10. Debaes, 9. Robson ; 7. Hewat, 8. Zegueur, 6. Puech (cap.) ; 5. Metz, 4. Ducat ; 3. Papidze, 2. Ruffenach, 1. Fisi’ihoi. Remplaçants : 16. Rey, 17. Chauvac, 18. Auradou, 19. Hamonou, 20. Daubagna, 21. Robson, 22. Desperes, 23. Corato. Toulon – Perpignan Le XV de départ probable de Toulon : 15. Jaminet ; 14. Wainiqolo, 13. Fainga’anuku, 12. Paia’aua, 11. Dréan ; 10. Hervé, 9. White ou Danglot. ; 7. Abadie, 8. Isa, 6.Le Corvec ; 5. Alainu’uese, 4. Ribbans ; 3. Gigashvili, 2. Baubigny (cap.), 1. Priso. Remplaçants : 16. Singleton, 17. Devaux, 18. Halagahu, 19. Tolofua, 20. Tuicuvu, 21. Danglot ou White, 22. Sinzelle, 23. Brookes. Le XV de départ probable de Perpignan : 15.Dupichot ; 14.Acebes, 13.Taumoepeau, 12.De La Fuente (cap.), 11.Duguivalu ; 10.Allan, 9.Deghmache ; 7.Van Tonder, 8.Oviedo, 6.Bachelier ; 5.Tanguy, 4.Labouteley ; 3.Roelofse, 2.Ruiz, 1.Tetrashvili. Remplaçants : 16.Montgaillard, 17.Chiocci, 18.Eru, 19.Sobela, 20.Ecochard, 21.Rodor, 22.Galletier, 23.Joly. Bordeaux-Bègles – Racing 92 Le XV de départ probable de Bordeaux-Bègles : 15. Ducuing ; 14. Moustin 13. Depoortere, 12.Uberti ou Holmes, 11. Buros ; 10.Garcia, 9.Abadie ou Lesgourgues, 7.Tatafu, 8.Vergnes-Taillefer, 6. Diaby ; 5. Petti ou Ricard, 4. Coleman 3. Tameifuna, 2. Lamothe, 1. Poirot (cap.). Remplaçants : 16. Maynadier, 17.Boniface, 18. Ricard ou Cazeaux, 19. Gazzotti, 20.Miquel ou Vili, 21. Lesgourgues ou Abadie, 22.Holmes ou Vili, 23 Taufa. Le XV de départ probable du Racing 92 : 15. Tedder ; 14. Arundell, 13. Klemenczak, 12. Chavancy (cap.), 11. Taofifenua ; 10. Gibert, 9. Spring ou Hall ; 7. Kolisi, 8.Joseph, 6. Baudonne ou Diallo ; 5. Rowlands, 4. Sanconnie ; 3.Nyakane, 2.Chat, 1. Kolingar Remplaçants : 16. Tarrit, 17. Ben Arous, 18. Palu, 19. Baudonne ou Diallo, 20. Hall ou Spring, 21. Méliande, 22. Tabuavou, 23. Gomes Sa ou Khairashvili. La Rochelle – Clermont Le XV de départ probable de La Rochelle : 15. Dulin ; 14. Leyds, 13. Seuteni, 12. Favre, 11. Rhule ; 10. Hastoy, 9. Kerr-Barlow ; 7. Botia, 8. Tanga-Mangene, 6. Cancoriet (cap) ; 5. Picquette, 4. Lavault ; 3. Colombe Reazel, 2. Lespiaucq-Brettes, 1. Penverne ou Sclavi. Remplaçants : 16. Idoumi, 17. Sclavi ou Penverne, 18. Ployet, 19.Jegou, 20. Haddad, 21. Reus, 22. Thomas ou West, 23. Kuntelia. Le XV de départ probable de Clermont : 15. Newsome ou Rozière, 14. Jurand ou Delguy, 13.Darricarrère, 12. Moala, 11. Raka, 10. Urdapilleta, 9. Bézy (cap.), 7.Kremer ou Tixeront, 8. Sowakula, 6. Yato, 5. Lavanini, 4. Lanen ou Simmons, 3. Slimani, 2. Couly, 1. Beria. Remplaçants : 16. Ju. Rosette, 17. Bibi Biziwu, 18. Simmons ou Lanen, 19. Kremer ou Tixeront, 20. Sowakula ou Dessaigne, 21.Jauneau, 22. Plisson, 23. Kiteau.