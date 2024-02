Battus nettement 27 à 15 sur la pelouse de Perpignan, les Rochelais traversent une période délicate. Sans leurs internationaux, comme pendant la Coupe du monde, les Maritimes n'impressionnent plus et le retard pris dans la course au top 6 commence à être important. Nous en parlons dans La Troisième Mi-temps.

Et si le Stade rochelais ne parvenait pas à intégrer le top 6 en fin de saison ? Après une nouvelle défaite, sur la pelouse de Perpignan, les Maritimes sont pour l'heure neuvièmes du Top 14 et semble en vraie panne de confiance. Malgré le coup de gueule de leur entraîneur Ronan O'Gara après le match à Lyon, les Jaune et Noir ne parviennent pas à réagir. Quelles en sont les raisons et La Rochelle peut-elle reprendre du poil de la bête malgré l'absence de ses internationaux ? Nous en parlons dans La Troisième Mi-temps.