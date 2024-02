Posolo Tuilagi a connu sa première titularisation sous le maillot Bleu face à l'Italie. Le deuxième ligne de l'USAP a réalisé une bonne performance, malgré le résultat décevant (13-13).

Difficile de trouver des points de satisfactions dans le marasme bleu. Le jeune deuxième ligne de Perpignan, Posolo Tuilagi, qui connaissait sa première titularisation, en est un. On pouvait l'attendre il a su faire parler sa puissance, comme il l'avait déjà fait sur ses entrées face à l'Irlande et plus largement en Écosse.

Là, où Tuilagi a été impressionnant et a montré des ressources jusqu'alors inconnues, c'est dans le jeu courant. Parfois utilisé comme pivot, à la façon d'un Cyril Baille, le joueur de l'USAP a magnifiquement décalé son coéquipier Matthieu Jalibert. Dans l'émission la Troisième Mi-Temps, nos journalistes sont revenus sur cette performance, "Il a fait partie de ces joueurs qui mettaient les Français dans l'avancée, Tuilagi a fait le boulot (...). Il a apporté ce qu'on lui demandait, notamment un gros potentiel physique sur les ballons portés et en mêlées".