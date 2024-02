Le technicien catalan a mis en place toutes les structures inhérentes à un jeu complet qui s'étoffe au fur et à mesure des semaines. Accompagnés d'un staff à la mesure de cette ambition, Franck Azéma et l'USAP ont démontré encore une fois un appétit certain face aux Rochelais.

Il avait suscité un élan populaire lors de son intronisation à l'USAP durant le dernier mercato estival. Un retour dans sa Catalogne rappelant de si bons souvenirs au peuple Sang et Or avec le Brennus décroché en 2009 en sa compagnie. Cette nostalgie soulevée, le technicien connaissait l'ampleur de la tâche qui lui incombait, surtout après les années Arlettaz qui auront marqué de leur empreinte. L'enfant d'Arles-sur-Tech a patiemment imprégné cet environnement, qu'il connaît sur le bout des doigts, d'une rigueur rattachée à une forte conviction propre à ce territoire.

Perpignan envoûte

Face aux Rochelais, les Usapistes ont démontré l'étendue d'une panoplie qui se densifie au fil des journées. Jeu complet, connexions indiscutables entre les lignes, maturité croissante dans la gestion, tous ces préceptes que Franck Azéma et son staff fignolent depuis l'ouverture de cet exercice. Le technicien a toujours laissé une trace sympathique dans son parcours, plus fondatrice à l'ASM, intense au RCT sur le bord de la Rade. Perpignan envoûte dorénavant ses adversaires à Aimé-Giral. Toulon, Montpellier, Bayonne, le Racing 92 et donc le double champion d'Europe ont mordu la poussière. Castres a cédé à Pierre-Fabre dans son antre. Les Sang et Or dans le sillage de leur manager général, peaufinent leur place dans l'élite. Le jour où cette formation maîtrisera son enthousiasme, il sera temps de regarder plus haut. D'ici là, Azéma poursuivra son façonnage et l'ambition pour son club.