Auteur d'une prestation monstrueuse en mêlée ce samedi, Beka Gigashvili a tenu le RCT sur ses larges épaules. Pas mal pour un joueur largement critiqué cette saison.

Ces temps-ci, de nombreux staffs s’adorent à dire que leur pilier est moderne, qu’il est d’une importance capitale dans le jeu par son dynamisme. Certes, cela sert à avoir un énième atout pour amener de la vitesse dans un sport qui en demande fortement. Mais tout compte fait, la principale chose que l’on demande à un pilier, surtout au haut niveau, n’est-elle pas de tenir la mêlée ? Alors oui, Beka Gigashvili n’est pas celui qui va traverser le terrain avec de la vitesse pour marquer des essais de grande envergure. Mais le Géorgien, lui, marche sur les piliers adverses. Face à Pau ce samedi, celui qu’on dit en perte de vitesse a démontré toute son importance dans le XV de départ toulonnais en tordant tour à tour Guram Papidze et Simon Pierre-Chauvac.

Quatre pénalités récoltées

Le premier, pénalisé deux fois et sanctionné une fois d’un bras cassé, est sorti dès la 36e minute. Le second, lui aussi pénalisé par deux fois, a de son côté écopé d’un carton jaune après une énième mêlée dominée par le Toulonnais. Face à la Section, Gigashvili n’a pas été précieux, il a été déterminant, puisque les mêlées gagnées par le Géorgien ont tout simplement gardé le RCT dans le match et ont fait croire que le RCT avait une chance de gagner. Et s’il y avait eu des Toulonnais aussi dominateurs que lui au Hameau, peut-être que ce n’est pas avec une troisième défaite de suite que les hommes de Pierre Mignoni seraient repartis sur la rade. Plusieurs pensent que Beka Gigashvili n’est plus le même joueur qu’avant. C’est peut-être vrai mais selon Sebastien Piqueronies, il reste "l'un des meilleurs droitiers du monde". Il ne plie pas, il tord.