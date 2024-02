Comme la saison dernière, les Chiefs sont venus à bout des Crusaders en ouverture de la saison régulière (33-29). Dans le sillage d'un (encore) grand Damian McKenzie, les joueurs d'Hamilton ont frappé fort d'entrée !

En Super Rugby, les saisons se suivent et se ressemblent. Les Crusaders sont sacrés champions, et les Chiefs les font tomber en ouverture de l'exercice qui suit. Comme en 2023 donc, les joueurs de la province de Waikato ont marqué les esprits dès la première journée en disposant des coéquipiers de Scott Barrett. Il faut dire que les Crusaders ont connu beaucoup de changements à l'intersaison avec la promotion vers la sélection mythique à la fougère de leur manager Scott Robertson et le départ de plusieurs cadres vers le Top 14 ou le Japon (Sam Whitelock, Jack Goodhue, Leicester Fainga'anuku ou Richie Mo'unga). Logique donc d'avoir une période d'adaptation. Et les Chiefs ne se sont pas fait prier pour en profiter. Et comme les saisons se ressemblent, un joueur brille toujours autant : Damian McKenzie. Le magnifique ouvreur et maître à jouer d'Hamilton a une nouvelle fois fait parler sa classe, son instinct et ses qualités athlétiques pour mettre à mal la défense des hommes de Christchurch comme sur sa contre-attaque à la 19e minute - feinte de jeu au pied, crochet, débordement, accélération et service pour son arrière - qui amène le deuxième essai des siens par le demi de mêlée Xavier Roe. Voilà comment à la pause, les Chiefs menaient déjà 27-10 !

Sauf qu'il ne faut jamais enterrer trop vite les Crusaders. Scott Barrett et les siens l'ont encore prouvé. À croire que le discours à la mi-temps du nouvel entraîneur, Rob Penney, a payé avec deux essais en moins de dix minutes. Dont un du capitaine Scott Barrett consécutif à un superbe 50-22 de l'ouvreur Rivez Reihana - le neveu de Bruce, ancien All Black et désormais dans le staff de Brive, est arrivé... des Chiefs avec la lourde tâche de compenser le départ de Mo'unga. Les champions en titre passeront même en tête après le doublé de l'intenable arrière Chay Fihaki (27-29, 69e).

Les Chiefs auront finalement dû attendre les derniers instants du match pour décrocher leur succès (33-29), grâce à deux pénalités de Josh Ioane, entré prématurément après la sortie sur blessure de Damian McKenzie.

Polémique autour des protège-dents intelligents

Mais au-delà du score final, l'attraction de l'ouverture de ce Super Rugby a été l'utilisation des protège-dents connectés. Ces derniers, censés relever de potentielles commotions, ont été sujets à de premières incompréhensions chez les joueurs des deux équipes. Tour à tour, le deuxième ligne des Crusaders Quinten Strange, et les centres des Chiefs Quinn Tupaea et Anton Lienert-Brown ont dû quitter le terrain surpris, après que les médecins ont été alertés par cette nouvelle technologie. "Nous connaissons tous bien les protocoles, expliquait le manager des Chiefs, Clayton McMillan. De toute évidence, Anton ne ressentait pas le besoin de sortir. Mais les équipes médicales sur la touche en ont indiqué autrement, alors il est sorti." "Honnêtement, je pense que c'est un pas de trop quand on regarde ce qui s'est réellement passé, pestait de son côté le capitaine des Crusaders, Scott Barrett, après coup. Évidemment, nous voulons le bien-être des joueurs et c'est primordial, mais je pense que si vous influencez le jeu et que les joueurs sortent et sans savoir pourquoi, cela peut être frustrant pour lui. Il doit donc y avoir un juste milieu à trouver." Plus mesuré, son entraîneur Rob Penney concluait : "Ils essaient de s'adapter à leur technologie et celle-ci se mondialise, que cela nous plaise ou non, nous devons vivre avec. C'est dans l'intérêt des joueurs que nous avons tous un devoir de diligence. Nous allons continuer et gérer les répercussions au fur et à mesure qu’elles se manifestent." Affaire à suivre...