Entame musclée et réussie des Dragons catalans qui sont sortis victorieux de la première bataille de Super League de la saison en dominant Warrington 16-10 ce samedi à Perpignan.

Les Hells Bells ont sonné les trois coups du lancement de la saison des "Dracs", quatre mois après la finale perdue à Old Trafford. Avec les six recrues alignées et six Français dans le XIII de départ, les Catalans savaient très bien de quel bois allait se chauffer l’adversaire du jour. Une formation de Warrington pleine d’ambition, équipée jusqu’aux dents au niveau du pack et qui en redemande lorsque l’affrontement est annoncé. Oui, samedi il y eut de sacrés tampons, à l’image du premier de Tariq Sims sur George Williams en tout début de rencontre. À la régulière oui, mais les aménagements des règles au niveau des plaquages ont fait craindre au public une biscotte jaune contre le deuxième ligne qui a apprécié le moment, l’événement et la victoire sans jamais laisser les siens en infériorité numérique. "J’ai joué en Australie, mais je n’ai jamais connu une atmosphère comme celle de ce soir. À l’échauffement déjà, je me suis dit que c’était spécial. Dans les vestiaires, nous avons entendu l’ambiance monter et quand on est rentré sur le terrain, j’ai eu la chair de poule comme jamais. Voir ce mur de fumigènes face à nous, c’est énorme. En Australie, un seul fumigène et le match est arrêté. Quelle ambiance ! Après il y a eu ce match, équilibré, physique et pendant lequel nous n’avons rien lâché et encore moins à douze", a résumé le deuxième ligne Tariq Sims.

Effectivement, si Sims n’a pas concédé de carton, son talonneur Micky McIlorum a pris un rouge dès le début de la seconde période. Les Catalans qui menaient 6-4 à la pause ont disputé vingt-neuf minutes à douze contre treize. C’est justement à un de moins que les "Dracs" ont signé leur victoire (16-10), marquant la réalisation salvatrice et repoussant les assauts des Wolves avec une agressivité maîtrisée qui a agacé les 400 fans anglais des Wolves présents en tribune. "On savait tous que ce serait physique. Il fallait s’adapter aux modifications de règles sur les plaquages. Parfois tu te dis, là, je perds mon appui, je ne dois plus tendre le bras et tu réagis ou tu te baisses plus qu’avant. Quand on se retrouve à douze, je savais que nous tiendrions le coup, on le répète souvent aux entraînements, en défendant à un, ou deux de moins", a rappelé le pilier Jordan Dezaria.

Une préparation validée

Steve McNamara qui a lancé ses options offensives en confiant les clés du jeu au trio Abdull - Fages - Mourgue a lancé Nikorima à l’heure de jeu, histoire de perturber davantage la défense de Warrington et d’apporter davantage de vitesse autour des tenus. Et ça a fonctionné entre justesse et créativité. "On sort de onze grosses semaines de préparation et je félicite mon staff pour le travail remarquable qui a été réalisé. Les joueurs étaient prêts. J’avais déclaré avant cette rencontre que je voulais que l’on soit une équipe difficile à jouer et je pense que nous l’avons été ce soir (samedi). Warrington a été dans la partie tout le temps lors d’un match difficile entre deux belles équipes", a ajouté coach Steve McNamara, quand son vis-à-vis Sam Burgess s’est dit "fier de ses joueurs" et a fait savoir qu’il retiendra "les nombreux côtés positifs et les leçons de ce qui n’a pas fonctionné, comme le manque de gestion de la supériorité numérique".

Les Dragons catalans ont parfaitement lancé leur saison, sans se prendre les pieds dans le tapis de Brutus. Place à deux déplacements consécutifs maintenant avec Londres ce vendredi soir et Leeds en suivant, huit jours plus tard.