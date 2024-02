L’exploit retentissant accompli par les Bigourdans aux dépens de Périgueux est le symbole de la révolte des outsiders et autres délaissés, à l’occasion de ce 19e acte aux résultats "à tomber à la renverse".

Il se passe parfois tellement de choses en l’espace de vingt-quatre heures d’un terrain à l’autre que l’on ne sait plus trop par quel bout commencer. Ce qui est sûr, c’est que le vent de la révolte n’a pas soufflé que sur le seul littoral audois où Narbonne, comme prévu, s’est repositionné à un rang plus conforme selon nous à ses ambitions. Toutes les grosses cylindrées engagées dans la course au top 6 ont calé, parfois même dans leur propre garage. L’exemple le plus significatif est celui de Périgueux, invaincu jusque-là sur ses terres. À se demander s’il n’y aurait pas une malédiction des "dindons de la mauvaise farce" blagnacaise, puisque, faut-il le rappeler, le champion de France sortant de Nationale 2, victorieux en banlieue toulousaine tout comme Narbonne, était l’un des grands perdants de la nouvelle donne arithmétique… Des Périgourdins qui ne sont pas éliminés pour autant, mais qui vont devoir redoubler d’efforts, hors de leurs bases notamment. De toute façon, dans ce championnat aussi relevé, aussi homogène, l’invincibilité à domicile ne correspondait pas non plus à une sorte d’assurance tous risques. Autre battu de renom, Bourgoin-Jallieu. L’appel à la remobilisation générale a été reçu cinq sur cinq dans la Cité des Palmiers. Voilà le RC Hyères-Carqueiranne de nouveau à l’honneur alors que ses résultats récents n’incitaient guère à l’optimisme.

Enfin, pour clore le chapitre inhérent aux déboires des prétendants, Chambéry n’a même pas ramené le minimum syndical de son infructueux périple dans l’Essonne. Certes, suite au revers infligé par Massy, les espoirs de qualification ne s’envolent pas pour autant au pied du Granier, un ralentissement général étant toujours bon à prendre dès lors que l’on est dans le dur.

Carcassonne, à qui perd gagne ?

Tout ceci fait les affaires de… Carcassonne, pardi ! Défaits par le leader niçois, les Audois de la Cité auraient pu perdre (provisoirement s’entend !) leur place dans le haut du tableau. Il n’en fut rien, à charge pour eux maintenant de se préparer en conséquence en vue d’éventuelles retrouvailles printanières avec le Stade niçois. Lequel dispose désormais d’une marge un peu plus confortable sur ses poursuivants, à commencer par Albi, l’un des plus redoutables en l’occurrence.

N’oublions pas non plus Bourg-en-Bresse. Voilà plus d’un mois que les Aindinois n’ont plus connu les affres de la défaite, ce qui était tout sauf monnaie courante depuis la mise en route estivale du présent exercice 2023-24.