Après avoir inscrit un essai face à Lyon samedi, le troisième ligne de La Rochelle Yoan Tanga a affiché son soutien au Congo en mimant une main sur la bouche et une autre sur la tempe en forme d'arme à feu.

On déplore souvent (et certainement à raison) que le rugby se "footballise" d’année en année. Dans ses mœurs. Dans son respect de l’arbitre. Dans les comportements de ses supporters. Dans ses transferts en cours de saison et globalement, dans son rapport de plus en plus toxique à l’argent et à la notoriété. On a râlé à ce titre, très souvent, sur ce que l’on considère comme des démonstrations de joie excessive, des "célébrations" plus ou moins indues dans un sport où l’auteur de l’essai doit être considéré (c’est l’esprit du jeu) comme le dernier maillon d’une chaîne nommée "équipe". Toutefois, au beau milieu de la défaite rochelaise, le geste réalisé par Yoan Tanga à la 8e minute n’avait pas le même objectif puéril. Lorsque, une main sur la bouche et une autre sur la tempe en forme d’arme à feu, l’international tricolore a ainsi imité le geste du footballeur international belge Romelu Lukaku, après son but en Europa League avec l’AS Rome face au Feyenoord Rotterdam. Pourquoi ?

Porter l'attention sur un drame

Tout simplement pour porter l’attention des téléspectateurs quant au drame qui se joue en République démocratique du Congo, dont Tanga tient ses origines. Où le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda a procédé "à des exécutions sommaires et au recrutement forcé de civils, face auquel l’armée congolaise collabore avec des milices à caractère ethnique responsables d’exactions", selon l’observatoire des Droits de l’Homme. Un sportif ne devrait pas parler de ça, dites-vous ? Mon cul sur la commode, oui ! La preuve étant que, sans ledit geste de Tanga, bien peu de nos modestes lecteurs auraient pris connaissance du nouveau génocide qui est en train de se jouer dans l’anonymat général, en cet an de grâce 2024…