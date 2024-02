La Section paloise était deuxième du Top 14 quand Sam Whitelock a posé ses valises en Béarn. Quatre journées et quatre titularisations pour le All Black plus tard, l’équipe de Sébastien Piqueronies avait chuté à la neuvième place du classement.

Le Néo-Zélandais était-il le chat noir de la formation paloise, lui qui n’avait donc pas remporté le moindre match de Top 14 avant de se présenter à Chaban-Delmas ? "Je savais qu’il ne l’était pas. C’est une fougère noir. C’est plutôt le lion noir" s’est d’abord amusé le manager palois avant de froncer les sourcils. "La mauvaise nouvelle, c’est que Sam n’a pas pu terminer le match avec nous. C’est le problème du jour. Il est sorti sur protocole commotion demandé par le médecin de la rencontre et il s’est avéré positif. On va donc vérifier tout cela dans les 48 prochaines heures, mais on va prendre soin de lui". Il faut espérer que Sam Whitelock se souvienne de sa première victoire en Top 14 car la Section, de retour d’un stage à Faro au Portugal, a frappé un grand coup ce samedi à Bordeaux, reprenant sa marche avant. La formation béarnaise, qui était revenue à l’équilibre (sept victoires pour autant de défaites) a su, au prix d’une grande prestation notamment défensive, faire basculer la balance du bon côté en décrochant un huitième succès et peut ainsi de nouveau rêver à un beau cadeau en fin de saison. "Ce n’est pas un redémarrage, mais on s’est réposés, on est parti en stage. Quand les hommes de la Section paloise sont dans ces dispositions, ils peuvent faire un résultat face à une grande écurie du Top 14".