Discret depuis la fin de la Coupe du monde et grand oublié du groupe france, Sekou Macalou compte sur ce match face à l’Usap pour se replacer sur l’échiquier national.

Sur le papier, Sekou Macalou a tout pour incarner le visage du Stade français auprès du grand public : il est né et a grandi en région parisienne (à Sarcelles, dans le Val-d’Oise), évolue du côté de la Porte d’Auteuil depuis quasiment dix ans et reste dans les faits l’un des joueurs les plus spectaculaires du Top 14. Pour autant, la saison du grand Sekou (28 ans, 1,96 m et 110 kg) fut jusqu’à présent plutôt neutre (doux euphémisme…) et le joueur ne compte, toutes compétitions confondues, que sept titularisations depuis qu’il est revenu de la Coupe du monde le moral en berne et le corps meurtri, comme la plupart des internationaux tricolores.

De toute évidence, le Stade français, leader du championnat après quatorze journées, a donc jusqu’ici mené sa barque sans avoir eu à poser sur la table sa carte maîtresse et, Giovanni Habel-Kuffner étant aujourd’hui sur le départ (le joueur a des contacts avec l’Aviron bayonnais et Toulon), les dirigeants parisiens ont, après avoir un temps approché le champion du monde sud-africain Jasper Wiese, recruté le numéro 8 du Stade rochelais Yoan Tanga afin de faire jouer à plein régime la concurrence avec Sekou Macalou et pousser dans un futur proche l’enfant de Sarcelles (20 sélections) hors de sa zone de confort, celui-ci étant encore lié au club parisien jusqu’en 2027.

Le grand oublié du groupe France

Hasard ou coïncidence, Sekou Macalou est de son côté récemment monté en puissance et à ce sujet, sa dernière performance face à Oyonnax fut à bien des égards impressionnante, que ce soit dans le combat, dans l’alignement ou balle en mains. Dès lors, Paris va-t-il enfin pouvoir compter sur son meilleur joueur pour espérer terminer la saison à pleine puissance ? Impossible à dire mais, à l’heure où le XV de France s’apprête à annoncer le forfait de Gregory Alldritt pour le prochain France-Italie, le troisième ligne du Stade français, grand oublié des premiers rassemblements organisés à Marcoussis par Fabien Galthié depuis le coup d’envoi du Tournoi des 6 Nations, a peut-être une carte à jouer dans un rôle de suppléant de François Cros, probable numéro 8 des Bleus dans une semaine, à Lille. Pour Macalou, le match de ce week-end face à Perpignan s’annonce donc à bien des titres majeur. Le réveil du grand Sekou a-t-il enfin sonné ?