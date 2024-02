En-dessous de tout à Clermont, les Rhodaniens espèrent que leurs retrouvailles avec leur public leur permettront de se remettre la tête à l’endroit, notamment dans le combat.

C’est peu dire que le dernier déplacement du Lou à Clermont (38-21) a suscité beaucoup de frustration entre Rhône et Saône. Où, comme lessivés nerveusement par l’influx récemment dépensé lors des réceptions à hauts risques de Montpellier puis Perpignan, les Lyonnais se sont complètement relâchés au niveau du mental et de l’agressivité, au point de provoquer la colère froide de leur manager Fabien Gengenbacher. Une ire qui n’avait toujours pas quitté le Savoyard près de dix jours plus tard, à l’heure d’évoquer la réception du double champion d’Europe en titre.

"Cette semaine, on s’est beaucoup moins attaché à analyser La Rochelle que cela aurait pu être le cas dans un autre contexte, assurait dans la semaine Gengenbacher. On a suffisamment de choses à corriger en ce qui nous concerne. Les joueurs savent sur quoi ils sont attendus, on veut avant tout retrouver l’intensité qui a manqué à Clermont. Quand tu es mené 26-0 à la 19e puis 33-6 à la mi-temps, au-delà de la remarquable production de l’ASM et de la qualité de son effectif, c’est bien que quelque chose n’allait pas. On s’était pourtant préparé à ce contexte, on avait même parlé de la rivalité régionale entre les deux équipes. Je n’ai malheureusement pas l’impression que ce qui s’est dit a eu beaucoup d’effet. Pour être clair, si on ne s’était pas entraîné de la semaine et qu’on s’était donné rendez-vous sur le parking du Michelin pour jouer, cela aurait été la même chose."

Avec le renfort des frères Taofifenua… ou pas

Autant dire que, sur une pelouse de Gerland où ils ont tout de même assuré l’essentiel jusque-là (le Lou y ayant engrangé 23 points sur 30 possibles), les Rhodaniens auront avant tout à cœur de tourner la page. "Nous avons tous été profondément marqués par ce match à Clermont, en termes d’attitudes et d’autres manquements, appuyait Fabien Gengenbacher. On s’est dit ce qu’on avait à se dire et désormais, je crois que tout le monde aura à cœur de terminer la digestion."

Et pour cela, dans un contexte toujours pas épargné par les blessures, notamment au niveau du pack (Devisme, Bamba, Géraci, Lambey, Pacheco, Saginadze, Cretin, Taufua, Botha…) le Lou pourra au moins compter sur des renforts de choix avec les frères Taofifenua. "Le staff des Bleus m’a donné des consignes perso mais je suis libre de jouer, alors on va le faire, souriait Sébastien dans les colonnes du Progrès. On connaît La Rochelle, je ne les ai pas battus ici depuis que je suis au LOU. Ça va être un gros match, important pour eux. Ils disent de partout qu’ils ont besoin de points pour se rapprocher du Top 6. De notre côté, il n’y a pas de secret, on doit sauver notre peau. Ça va être un bon match à jouer." Haut les cœurs, donc. Et cela même si son deuxième ligne de frère Romain, toujours en délicatesse avec son infection au point de ne s’être entraîné qu’une demi-journée mercredi, sera incertain jusqu’au bout, la décision finale quant à sa participation (et donc, potentiellement, au rassemblement d’avant France-Italie) n’étant prévue que la veille de la rencontre…