Montpellier Le MHR, qui est toujours lanterne rouge malgré un vrai regain de forme, va défier la meilleure conquête du Top 14 et donc passer un vrai test.

Posons les choses simplement : même s’il n’est plus "que" quatrième du Top 14 (à un point des trois premiers que sont le Stade français, Toulouse et Bordeaux-Bègles qui sont ex-aequo), le Racing 92 dispose tout simplement de la meilleure conquête du championnat. Avec un 90 % de réussite en mêlée fermée et un non moins remarquable 88 % de réussite en touche, les Franciliens disposent de bases solides. De son côté, l’alignement montpelliérain peut regarder son prochain rival dans les yeux. Car depuis la prise de fonction de l’ancien joueur Antoine Battut, le MHR affiche un taux de réussite de 85 % sur ses lancers.

En mêlée en revanche, les Montpelliérains ont encore quelques progrès à faire pour se hisser au niveau de leurs adversaires, avec 77 % de réussite, soit trois petits points de plus que l’Usap, plus mauvais élève du Top 14 dans l’exercice de la mêlée fermée. Ceci étant dit, les chiffres illustrent mal les tendances du moment. Car la tendance de la mêlée fermée du MHR est au redressement. Un regain d’efficacité dû au retour au club d’un vrai spécialiste du poste, Didier Bès. Depuis qu’il a posé ses valises dans l’Hérault, la mêlée du MHR va mieux. Et les piliers vont mieux, comme nous l’expliquait Enzo Forletta : "Didier a apporté une vraie bouffée d’air frais à notre mêlée, qui était un peu malade en début de saison […] J’ai rarement connu un entraîneur de mêlée comme lui. Il sait vraiment de quoi il parle."

Christopher-Eric Tolofua sur le banc

Une mêlée qui va encore être renforcée par le talonneur Christophe-Eric Tolofua, qui a débarqué lui aussi à Montpellier en début de semaine et qui, selon nos informations, devrait prendre place sur le banc des remplaçants. Accusant pas moins de 122 kg sur la balance et comptant huit sélections avec les Bleus, le transfuge du RCT sera un atout de plus à un poste où le MHR compte déjà deux internationaux, l’Australien Brandon Paenga-Amosa et le Géorgien Vano Karkadze. Un international de plus donc, à un poste où l’on sait qu’il faut toujours trois sérieux clients.