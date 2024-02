L’ASM se déplace à Bayonne après un mois de janvier époustouflant sans la moindre défaite. Actuellement sixièmes, les Jaunards ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin.

Combien étaient-ils à parier une telle situation, à la veille du Nouvel An ? Après un automne glacial, conclu avec quatre défaites en cinq rencontres en championnat, les Jaunards ont totalement inversé la tendance avec un match nul et deux victoires convaincantes en Top 14, en plus des succès probants réalisés en Challenge Cup. Barragiste à la veille de la reprise du Top 14, Clermont est sur un petit nuage depuis janvier. Mais après quinze semaines d’intenses batailles, entre larmes et sourires, les vacances arrivaient à point nommé pour la troupe de Christophe Urios. Le manager clermontois s’est ressourcé au pays de l’Oncle Sam, d’autres ont choisi Dubaï, Abidjan ou les stations de ski françaises pour se régénérer et repartir plein fer. Car la semaine de préparation des Auvergnats ne s’est pas déroulée en douceur. Julien Laïrle et Frédéric Charrier ont ressorti les mêmes recettes du premier mois de l’année : intensité, cohésion et précision. "Les joueurs sont dans cette demande-là. Ils sont revenus avec l’envie de poursuivre ce que nous avons entamé, de progresser à chaque entraînement, chaque semaine. C’est vraiment un état d’esprit plaisant et motivant pour tout le groupe", avance le stratège de l’attaque jaune et bleu.

Le fantôme de la saison passée

D’autant que les Clermontois se déplacent dans l’une des places les plus hostiles du championnat. À Jean-Dauger, les Bayonnais habituent leur public à des succès homériques concluant de folles remontées, comme face au Racing ou Oyonnax. La saison passée, déjà, Clermont s’était incliné 21-18 après avoir mené 18-6 jusqu’à la 67ème minute. Un revers qui avait notamment privé l’ASM d’un ticket pour la Champions Cup. Neuf mois après ce revers marqué du sceau de Camille Lopez, les coéquipiers de Joris Jurand ont l’occasion d’envoyer un message fort au reste du Top 14 en privant Bayonne de sa fête habituelle. "On se déplace avec beaucoup d’humilité dans un stade où il est très difficile de gagner et dans un contexte toujours particulier", souligne l’ailier clermontois.