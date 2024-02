Retrouver le Stade français n’évoque pas un bon souvenir pour les Catalans, étrillés au match aller, mais permet de mesurer l’immense chemin parcouru depuis.

C’était en août, la reprise du championnat, l’effervescence de l’arrivée de Franck Azéma, de nombreuses recrues qui précédait la Coupe du Monde. Si loin, si près, où ce jour-là, les Catalans avaient sombré dans l’approximatif et un rugby pas encore rodé aux principes de leur coach. Depuis, l’Usap s’affirme. Mieux, elle grandit avec vigueur parmi une concurrence féroce.

Alan Brazo, le troisième ligne fidèle et dévoué, reconnaît cette trajectoire devenue largement positive : "Rien n’est acquis, tout cela reste fragile. Bien sûr, les dernières rencontres ont montré du positif. Les repères se sont mis en place au fur et à mesure. L’intégration des recrues, leur investissement dans le système, tous ces facteurs ont contribué à notre bonne passe actuelle." Fringants contre le Racing 92, les Usapistes compilent les points depuis quelques journées. De quoi s’autoriser un vrai répit et un confort non négligeable pour affirmer cette continuité. D’autant que Perpignan va encore affronter une équipe parisienne, elle aussi en bourre.

Brazo : "Nous avons trouvé la bonne carburation"

En contradiction avec le début de saison délicat, et ce mauvais souvenir rencontré face aux Parisiens pour l’ouverture du championnat, Alan Brazo reconnaît volontiers un changement de gamme : "Aujourd’hui, nous avons trouvé la bonne carburation. On voit qu’on progresse dans tous les secteurs avec un effectif un peu plus étoffé, l’Usap n’est forcément plus la même équipe en comparaison à ce début de compétition totalement raté de notre part."

Face à l’actuel leader du Top 14, les hommes de Franck Azéma devront trouver encore des ressources pour performer, il précise : "Ils sont complets dans tous les domaines. Quand vous êtes premier à la mi-saison, ce n’est pas un hasard. On sait ce qui nous attend là-bas, et on devra être pertinents dans notre rugby pour espérer quelque chose." Comme lors du déplacement à Castres, où Perpignan avait surpris son monde, les Sang et Or devront hisser le curseur pour ramener des points dans la lutte au maintien.