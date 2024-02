Blackboulé lors de ses deux dernières sorties en championnat, le Racing 92 compte ce week-end sur son capitaine Siya Kolisi pour sonner la révolte, contre Montpellier.

Pour tout dire, il a fallu quelque temps à Siya Kolisi avant de se faire au quotidien de son nouveau club et aux week-ends qui s’enchaînent, en Top 14. De fait, avant qu’il ne débarque dans les Hauts-de-Seine, le capitaine des champions du monde n’était pas un rugbyman comme un autre en Afrique du Sud et, aux Sharks ou aux Stormers, on adaptait volontiers son emploi du temps en fonction des desiderata de Jacques Nienaber et Rassie Erasmus, les grands patrons de la sélection.

Après des débuts un rien poussifs avec le club du 92, le troisième ligne semble pourtant en nets progrès depuis quelques semaines et, positionné au poste de numéro 7 par Lancaster, Kolisi apporte enfin au collectif francilien ce que l’on était en droit d’attendre de lui : une activité hors-norme dans les regroupements, où ses grosses paluches ralentissent inexorablement les sorties de balle adverses ; une frénésie de plaquages et quelques chouettes soutiens à ses trois-quarts, sur les extérieurs.

À ce titre, lui qui termina le dernier match de Champions Cup face à Cardiff en tant que capitaine et sera le leader francilien samedi en l’absence de Gaël Fickou, est-il en train de prendre les commandes du vestiaire du Racing ? Récemment interrogé à ce sujet par nos confrères de Rugby Pass, il s’en défendait pourtant : "Certains de mes coéquipiers voudraient que je mène, que je parle et que je me comporte déjà comme un leader du Racing. Mais ce n’est pas encore le moment. Je dois d’abord faire de bons matchs, avant de donner des conseils aux autres."

Laissé au repos lors du dernier déplacement foiré par le Racing à Perpignan (26-5), "captain" Kolisi a aujourd’hui conscience qu’après deux cinglantes défaites en Top 14 face au champion de France en titre et à l’Usap, l’heure est désormais à la révolte, du côté de la banlieue ouest : ici, ce MHR ne faisant plus peur à grand monde va-t-il donc servir de défouloir aux Racingmen ? Chiche…

Kolisi : "J’adore Owen Farrell"

D’ici quelques mois, Siya Kolisi sera en outre rejoint dans les Hauts-de-Seine par Owen Farrell, le demi d’ouverture des Saracens et ancien capitaine du XV de la Rose.

Et à ceux qui estiment encore que l’arrivée de l’Anglais n’aidera guère le Racing à booster sa cote de popularité auprès de tous les rugbyphiles que compte de notre territoire, le troisième ligne sud-africain rétorque à présent : "Moi, j’adore Farrell. C’est un putain de compétiteur et je ne comprends pas qu’il soit détesté. Vous savez, les gens voudraient qu’on soit toujours gentils quand on parle à nos coéquipiers. Mais le rugby est un sport d’émotions ! On s’y parle parfois avec amour, parfois avec colère ! Lorsque Bongi Mbonambi (le talonneur des Boks, N.D.L.R.) nous hurle dessus en test-match parce qu’on manque d’agressivité, je ne m’en offusque pas !"