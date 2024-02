Après la claque reçue à Agen, les Aixois veulent rebondir et remettre la marche en avant, sur leur pré, en recevant le leader vannetais. Gros challenge à relever.

Les débuts de blocs n’ont pas les faveurs des Provençaux, c’est une évidence ! Après la gifle reçue début janvier à Grenoble (défaite 45-10), les Aixois ont de nouveau lourdement chuté à Agen (31-7) et ont donc reculé au classement, passant de la première à la troisième place ! Une situation à vite reprendre en main pour éviter un moment de doute. Seulement voilà, l’adversaire qui débarque en terres provençales ce soir n’est autre que le leader actuel, Vannes. Inutile donc de préciser que les hommes du quatuor Reggiardo-Delmas-Dupuy-Ladauge vont devoir se retrousser les manches et ressortir le bleu de chauffe pour aller au combat.

Un combat attendu certes mais redouté aussi contre des Vannetais revanchards après leur défaite subie au match aller à la Rabine. Les Aixois avaient été excellents d’efficacité et de maîtrise ce soir-là. C’est justement cette maîtrise que les coéquipiers d’Arthur Coville vont devoir retrouver dans tous les secteurs sur leur pelouse synthétique de Maurice-David. Très approximatif et trop brouillon à Agen, indiscipliné et bavard également, tout ce joli petit monde va devoir retrouver du liant pour délivrer une copie collective parfaite. Ce duel est aussi l’occasion de se remettre la tête à l’endroit, se ressouder et apparaître comme une équipe de haut du tableau avec des certitudes dans son jeu.

Rester soudés collectivement

"Face à Agen, nous n’avons pas joué à notre niveau, martèle le manager général Mauricio Reggiardo. On a manqué d’humilité, on a été privé de ballons, on a trop subi pour espérer rivaliser et au final, nous avons été dominés par une équipe qui avait plus faim ! Ce soir, nous recevons le leader et on s’est préparés pour faire un match plein face à une équipe complète ayant l’habitude de ces grandes rencontres à forts enjeux. C’est un gros rendez-vous ! À l’aller on les avait surpris, là chez nous, ils seront prêts et en place. De notre côté, on s’est préparés toute la semaine pour être performant, pour se remettre la tête à l’endroit, pour rester invaincus à la maison. Les gars s’entraînent tous les jours pour vivre de tels matchs. Le stade sera archi-comble, les supporters derrière nous. À nous de répondre présent et de montrer que nous méritons d’être dans le trio de tête."

Après la lourde défaite concédée à Grenoble, les Aixois avaient enchaîné trois succès consécutifs (Dax, Béziers, Brive). Reproduire le même scénario serait idéal mais pour atteindre cet objectif, il va falloir se surpasser et même si Vannes reçoit Béziers jeudi prochain, on peut s’avancer en prédisant que les leaders bretons débarquent avec une folle envie d’effacer l’affront du match aller. Dans le groupe aixois, on notera le retour du troisième ligne et fer de lance Teimana Harrison, toujours prêt à livrer bataille. Et, dans ce style de duel, il faudra impérativement 23 combattants pour espérer sortir vainqueur. Gagner pour revenir à hauteur de leurs hôtes d’un soir, telle doit être l’unique mission collective d’un groupe en quête de rachat.