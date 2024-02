De retour comme sélectionneur du Japon, Eddie Jones, a obtenu l’accord de Victor Matfield pour apporter sa science dans le domaine de la touche. L’ancien joueur de Toulon officiera comme consultant et espère ainsi démontrer qu’il peut être crédible à un poste au sein des Springboks.

L’information a été confirmée par le principal intéressé. Victor Matfield a ainsi reconnu qu’il avait répondu favorablement à une offre de la sélection japonaise pour prendre en charge le secteur de la touche, dans un rôle de… consultant. "C’est agréable de s’impliquer au niveau international et de travailler avec Eddie", a déclaré l’ancien deuxième ligne de l’Afrique du Sud, qui compte 127 sélections avec les Springboks au média Rapport. "J’ai souvent dit que j’étais un grand fan d’Eddie." Eddie Jones était le sélectionneur de l’Afrique du Sud et donc de Victor Matfield lors de la Coupe du monde 2007 remportée en France. Depuis les deux hommes avaient déjà collaboré ensemble lorsque Eddie Jones était manager de l’équipe japonaise des Suntory Sungoliath. Depuis, Victor Matfield a enchaîné les collaborations en tant que consultant, notamment auprès des Bulls et des Lions en Afrique du Sud, mais aussi apportant son aide au Portugal avant la Coupe du monde 2023.

Un appel du pied à la fédération sud africaine

Récemment, l’ancien capitaine des Springboks a révélé qu’il avait aidé Johann van Graan à Bath. "C’était agréable mais la mission que me confie Eddie est plus formelle. Je vais me rendre au Japon pour participer aux stages de préparation deux semaines avant les séries de test-matchs. Je ferai également une analyse hebdomadaire des futurs adversaires du Japon."

Victor Matfield va ainsi remettre un pied sur la scène internationale sans pour autant être pieds et poings liés avec la sélection nipponne. Une situation qui lui convient, lançant un appel du pied aux dirigeants de la Fédération sud-africaine : "J’ai toujours rêvé de m’impliquer un jour à plein temps avec les Springboks et de les entraîner. Ce poste au Japon me convient parfaitement en raison de mes intérêts professionnels et de ma vie familiale. Je serai bien sûr disponible à tout moment pour m’impliquer avec les Boks. C’est une opportunité incroyable pour moi de rester pertinent. Le jeu évolue constamment et il est important de suivre cette évolution." Eddie Jones, nommé sélectionneur du Japon au mois de décembre pour la deuxième fois de sa carrière, va continuer de constituer son staff dans les prochaines semaines.