Le BO sera-t-il toujours présidé par Jean-Baptiste Aldigé la saison prochaine ? Après le refus du projet de stade à Saint-Sébastien par les édiles espagnols, le président biarrot n’a pas caché sa lassitude. Et il s’interroge sur la poursuite de son aventure au Pays basque.

Jean-Baptiste Aldigé vit-il ces derniers mois à la tête du Biarritz olympique, six ans après son arrivée à Aguilera ? Le président du club basque vient en tout cas de subir un nouveau revers en coulisses qui pourrait être le dernier. La semaine passée, l’entrepreneur a vu son projet d’installation à Saint-Sébastien, de l’autre côté des Pyrénées, être retoqué par les décideurs locaux. Eneko Goia, le maire de la commune espagnole, lui a en effet annoncé que son stade de 11 000 places, censé être bâti aux côtés de la Reale Arena (anciennement Anoeta), ne verrait pas le jour.

Comme l’a relaté Sud Ouest, Jean-Baptiste Aldigé a fait part d’une vive lassitude, mardi dernier, à la sortie du bureau de Maider Arosteguy, l’édile biarrote. Après l’abandon de son projet de rénovation d’Aguilera, l’impossibilité de relocaliser le club sur une terre plus propice marque un nouveau coup d’arrêt. De là à remettre en cause son engagement et celui du propriétaire Louis-Vincent Gave à court terme ? Il s’agit d’une hypothèse à prendre au sérieux.

Un recrutement large

Selon les dernières informations, "JBA" se donnerait deux à trois semaines pour décider de son maintien ou non aux manettes du club basque. Ceci afin de permettre, en cas de départ, aux responsables locaux de travailler sur un éventuel rebond et, à tout le moins, aux joueurs sous contrat de trouver une porte de sortie tandis que le BO a déjà massivement recruté en vue de la saison prochaine avec les engagements de plusieurs joueurs confirmés dont Yohan Beheregaray, Arthur Bonneval, Kylian Jaminet, Filimo Taofifenua, Bastien Guillemin, Alexandre Plantier et Clément Martinez.

Pour rappel, la situation sportive du BO est déjà précaire : actuellement quinzième de Pro D2, le club rouge et blanc est relégable avec un point de moins que Soyaux-Angoulême.