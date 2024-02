Le jeu de dépossession souhaité par Fabien Galthié depuis le début de son mandat a une nouvelle fois été appliqué ce vendredi contre l'Irlande, mais a aussi montré ses limites. Bien que pas aidé par les cartons reçus prématurément, nos journalistes auraient souhaité que les Bleus tiennent un peu plus le ballon.

Balayés par les Irlandais, ce vendredi au Vélodrome, les Bleus ont continué à appliquer leur jeu de dépossession qui leur a réussi pendant quatre ans mais qui a montré ses limites. D'abord face à l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde, puis, dans de plus grande largeur, contre les Irlandais. Dominés physiquement les Français n'ont jamais pu contrer le XV du Trèfle et ont fini par encaisser 38 points.

Depuis 2023 les règles ont changé, l'attaque est désormais largement favorisée et il devient de plus en plus compliqué de défendre et notamment de gratter des ballons, un pan essentiel de la stratégie de Fabien Galthié. Pour nos journalistes, "ça pouvait marcher à un moment, mais maintenant avec les règles d'arbitrage qui favorisent l'attaque et qui pénalisent la défense, c'est beaucoup plus difficile de défendre et de mettre la pression (...). Donc maintenant la dépossession c'est terminé".