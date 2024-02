Conscient de traverser une période difficile, l'habituel ouvreur du CO Pierre Popelin a cédé le but à son jeune coéquipier Louis Le Brun pour affronter Pau. Un constat honnête grâce auquel, in fine, tout le monde est sorti vainqueur.

L’univers dans lequel vivent les buteurs est décidément un monde à part. Un monde dans lequel on est toujours tiraillé entre deux postures : la première est aussi égocentrée que nécessaire. Un buteur se doit de se mettre en avant. De prendre ses responsabilités quand il faut le faire, quand les moments sont critiques et les situations sont délicates. Il ne doit pas montrer le moindre signe de faiblesse, sans quoi l’adversaire se jetterait dessus. La seconde est bien plus sensible, autocritique, et collective. Si un buteur ne se sent pas dans un grand jour, il doit avoir le courage de se l’avouer et de le partager à son coéquipier et concurrent dans l’exercice. C’est exactement ce qui s’est passé entre Pierre Popelin et Louis Le Brun.

Le premier, sentant qu’il n’est pas dans une grande période, a confié les responsabilités du but à son jeune coéquipier, ainsi que sa place en 10. In fine, tout le monde est sorti gagnant de cette passe, initiée par une introspection honnête de Pierre Popelin : "Au vu de mes performances ces derniers temps, c’est une très bonne chose que Louis (Le Brun, NDLR.) ait pris le « lead » sur ce poste là. Jouer à l’arrière m’a fait du bien, ça m’a libéré la tête où, depuis quelques semaines, des nœuds commençaient à se former. Le fait d’avoir partagé les responsabilités avec lui ça nous a fait du bien à nous deux et cela s’en est ressenti sur l’équipe. Jusqu’à l’échauffement, on ne savait pas qui allait buter. Comme je lui ai dit, je ne suis pas dans une période où je suis en confiance. Le fait de lui céder le but est une preuve de maturité et de confiance envers lui. Je lui ai dit que je restais en couverture en cas de coup dur. Mais j’ai fait ce qui était le mieux pour l’équipe, et c’était de faire buter Louis qui est en confiance grâce à son match au Racing où il a enquillé."