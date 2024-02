Dans un match extraordinaire, des gestes simplement ordinaires peuvent avoir de lourdes conséquences. Les Bayonnais en ont fait les frais.

Un match extraordinaire peut parfois être ramené à des gestes très ordinaires. Le score final de ce Toulouse-Bayonne est trompeur, l’addition est lourde pour des Basques qui pouvaient encore espérer égaliser à la 74e, il n’y avait que 31 à 26 pour le Stade même si le festival d’Antoine Dupont était déjà bien entamé. Alors, on ne peut s’empêcher de refaire le match du point de vue bayonnais. Ils étaient moins forts que les Toulousains, évidemment, moins touchés par la grâce d’un talent exceptionnel (suivez notre regard). Mais ils ont eu la victoire, le match nul où à tout le moins le bonus défensif à portée de main, comme une plume qui flotte dans l’air et qu’ils n’ont pas su empoigner. Deux gestes leur ont été fatals.

À la reprise, ils se sont retrouvés à quinze contre treize (cartons jaunes à Faasalele et Laulala). Ils n’ont pas su en profiter à l’image du centre d’Eneriko Buliruarua qui crut bon de jouer au pied sur une attaque dans les 22 de l’Aviron. Et le ballon partit directement en touche. Une certaine logique fut bafouée, à 15 contre treize, on peut avoir l’ambition de conserver le ballon pour étirer la défense adverse. Et si l’on joue quand même au pied, autant le faire correctement. Bayonne paya au prix fort cette bourde (possession toulousaine efficace en suivant). Plus tard, alors que Bayonne toujours au contact (31-26), obtint une pénalité, puis une touche dans le camp adverse. Et paf ! Lancer pas droit du talonneur Thomas Acquier. À Toulouse, avec un Dupont au firmament, deux gestes manqués peuvent avoir des conséquences extraordinaires.