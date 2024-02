Premier week-end de "doublon" avec le début de Tournoi des 6 Nations. Comme prévu, Antoine Dupont devrait porter le maillot toulousain face à Bayonne alors que les Bordelais devraient se déplacer à Toulon sans leurs cadres... Voici les compositions probables de la 14ème journée de Top 14.

Le XV de départ probable de Perpignan : 15. Dupichot ; 14. Veredamu, 13. Taumoepeau ou Duguivalu, 12. De La Fuente (cap.), 11. Dubois ; 10. McIntyre, 9.Ecochard ; 7. Brazo ou Sobela, 8. Oviedo, 6. Van Tonder ; 5. Tanguy, 4. Orie ; 3. Roelofse, 2. Lam, 1. Chiocci.

Remplaçants : 16. Ruiz, 17. Tetrashvili, 18. Labouteley, 19. Fa’aso’o, 20.Deghmache, 21. Acebes, 22. Sobela, 23. Joly.

L'infirmerie : l’ailier anglais Alistair Crossdale fut victime d’un claquage à Lyon après une accélération. Son absence est estimée à plusieurs semaines. Le deuxième ligne sud-africain Marvin Orie, touché à la pommette lors d’un contact au sol sur cette rencontre, sera apte pour ce duel. Retour dans le groupe du pilier gauche Giorgi Tetrashvili, absent du terrain depuis deux mois, suite à des douleurs dorsales.

Le XV de départ probable du Racing 92 : 15. Tedder ; 14. Habosi, 13. Saili, 12. Chavancy (cap.), 11. Imhoff ; 10. Méliande, 9. Le Bail ; 7.Kolisi, 8. Lauret ou Baudonne, 6. Baudonne ou Lauret ; 5. Poloniati, 4. Palu ; 3. Nyakane, 2. Tarrit, 1. Ben Arous.

Remplaçants : 16. Chat, 17.Kolingar, 18. Hemery, 19. Diallo ou Joseph, 20. Hall, 21. Klemenczak, 22. Spring, 23. Khairashvili.

L'infirmerie : de toute évidence, le manager anglais du Racing 92 Stuart Lancaster devrait relativement peu faire tourner son équipe, par rapport à la dernière défaite face au Stade toulousain (20-27). Le jeune et talentueux Martin Méliande devrait démarrer une nouvelle fois à l’ouverture et Tristan Tedder garderait sa place au fond du terrain.Janick Tarrit, Juan Imhoff, Francis Saili et Vinaya Habosi devraient intégrer le XV majeur. Une incertitude concerne encore le troisième ligne tricolore Ibrahim Diallo, très légèrement touché dimanche soir.

Le XV de départ probable d'Oyonnax : 15. Bouraux ; 14. Ikpefan, 13. Bettencourt, 12. Millet, 11. Stark ; 10. Miotti, 9. Ruru ; 7. Credoz, 8. Grice, 6. Lebreton ; 5.Fabrègue, 4. Johnson ; 3. Vaotoa, 2. Durand, 1. Raynaud (cap.).

Remplaçants : 16. Leiataua, 17. Abraham, 18. Battye, 19. Picault, 20.Cassang, 21. Soulan, 22. Godener, 23. Berthaud.

L'infirmerie : victime d’une commotion lors du match à Bayonne, l’arrière Darren Sweetnam sera indisponible jusqu’à mi-février. Le talonneur Benjamin Geledan suit le même protocole après la commotion subie lors de la troisième journée de Challenge Cup. Leurs absences s’ajoutent à celle de l’ailier Joe Ravouvou (déchirure) et du centre Léo Treilles (entorse). Le troisième ligne Luke Hamilton et l’ailier Enzo Reybier vont reprendre l’entrainement collectif. Le centre Chris Farrell, le deuxième ligne Kevin Kornath et le pilier Ali Oz terminent leur convalescence.

Le XV de départ probable du Stade français : 15. Barré ; 14.Marchant, 13.Delbouis, 12.Ward (cap), 11.Hamdaoui ou Etien ; 10. Segonds, 9.Weber ou Kockott ; 7. Macalou ou Briatte, 8.Habel-Küffner, 6.Hirigoyen ; 5.Azagoh, 4.Halaifonua, 3.P. Alo-Emile, 2. Ivaldi, 1.Abramishvili ou M. Alo-Emile.

Remplaçants : 16. Peyresblanques ou Panis, 17.M. Alo-Emile ou Abramishvili, 18.Pesenti, 19.Briatte ou Macalou, 20.Kockott ou Weber, 21.Henry, 22.Timo ou Ahmed, 23.Gomez Kodela ou Melikidze.

L'infirmerie : l’Australien Sefa Naivalu, opéré d’une cheville, est toujours absent.Tout comme le deuxième ligne Matthieu De Giovanni, opéré il y a quelques semaines d’une épaule. Le Sud-Africain JJ Van der Mescht a lui aussi rejoint l’infirmerie que fréquente Julien Ory depuis le déplacement à Sale.Le pilier Giorgi Melikidze pourrait faire son retour dans le groupe. À noter que le staff a essayé en début de semaine Joe Marchant, habituel trois-quarts centre, au poste d’ailier et qu’il pourrait débuter la rencontre à cette position.

Le XV de départ probable de Clermont : 15. Newsome ; 14. Delguy, 13. Darricarrère ou Fouyssac, 12. Moala, 11. Raka ; 10. Belleau, 9. Bézy (cap.) ; 7. Kremer, 8.Lee, 6. Tixeront ; 5. Lavanini, 4. Lanen ou Simmons ; 3. Slimani, 2. Fainga’a, 1. Falgoux.

Remplaçants : 16. Couly, 17. Beria, 18. Simmons ou Lanen, 19.Yato, 20. Sowakula ou Dessaigne, 21. Jauneau, 22. Urdapilleta, 23.Dzmanashvili ou Kiteau.

L'infirmerie : en première ligne, Étienne Fourcade (cuisse) et Cristian Ojovan sont toujours indisponibles pour la réception de Lyon. Paul Jedrasiak traîne toujours une blessure au mollet, tout alors qu’Irae Simone (luxation du genou) et Enzo Sanga (entorse de la cheville) sont forfaits. Alexandre Fischer (rupture des ligaments croisés) a lui repris l’entraînement.

Le XV de départ probable de Lyon : 15. Tchaptchet ou Abrahams; 14.Mignot, 13.Parisien ou Maraku, 12.Radradra, 11.Rattez; 10.Berdeu, 9.Couilloud (cap.); 7.William, 8.Allen, 6.Okuya; 5.Guillard, 4.Kpoku ou Lambey; 3.Tafili, 2.Marchand, 1.Kaabeche.

Remplaçants : 16.Coltman ou Charcosset, 17. Rey, 18.Kpoku ou Roussel, 19.Goujon, 20.Powell, 21.Jackson, 22.Maraku ou Regard, 23.Fotuaika.

L'infirmerie : à peine vidée, l’infirmerie du Lou s’est regarnie, notamment aux postes de piliers. Après la déchirure à un mollet subie par Valentin Simutoga la semaine dernière, c’est Demba Bamba qui s’est blessé (lire ci-contre), tandis que Vivien Devisme (béquille) a aussi dû déclarer forfait. Le numéro 8 Maxime Gouzou (déchirure quadriceps) a également dû renoncer, quelques jours après la blessure d’Arno Botha au niveau de la hanche, qui s’est finalement avérée musculaire. Enfin, c’est le deuxième ligne Lambey (mollet) qui était incertain en milieu de semaine, tandis que les Geraci, Pacheco, Saghinadze, Cretin, Taufua, Doussain et Dumortier sont toujours absents.

Le XV de départ probable de La Rochelle : 15. Dulin ; 14. Thomas, 13. Nowell ou Seuteni, 12.Seuteni ou Daunivucu, 11. Leyds ; 10. Hastoy, 9. Kerr-Barlow ; 7. Botia, 8. Tanga-Mangene, 6. Cancoriet (cap.) ; 5. Skelton, 4.Lavault ; 3. Kuntelia, 2. Latu, 1. Penverne.

Remplaçants : 16. Lespiaucq-Brettes, 17. Kaddouri ou Sorin, 18.Picquette, 19. Haddad-Victor, 20. Iribaren, 21. Reus, 22. Daunivucu ou Nowell, 23. Colombe Reazel.

L'infirmerie : en sus de ses cinq Bleus alignés contre l’Irlande aux 6 Nations (Alldritt, Atonio, Boudehent, Danty, Wardi), le staff maritime reste privé pour plusieurs semaines - voire plusieurs mois pour certains - de Bourgarit (épaule), Sclavi (cervicales), Dillane (genou), Paiva (genou) et Favre (plancher orbital). Absent des terrains depuis la dernière finale de Top 14, Rhule peaufine toujours son retour à la compétition mais ne postule pas pour cette réception de Montpellier. Comme prévu, le Top 14 prime sur le 6 Nations U20 pour Reus, absent de la feuille à Toulon mais bien présent à l’entraînement cette semaine à La Rochelle.

Le XV de départ probable de Montpellier : 15. Bouthier ; 14. Tisseron, 13. Doumayrou, 12.Serfontein, 11. Vincent ; 10. Carbonel, 9. Coly ou Reinach ; 7.Bécognée, 8. Tauleigne ou Simmonds, 6. Camara (cap.) ; 5.Chalureau, 4. Duguid ou Verhaeghe ; 3. Lamositele, 2. Paenga-Amosa, 1. Forletta.

Remplaçants : 16. Sonzogni ou Erdocio, 17. Fichten, 18. Verhaeghe ou Duguid, 19. Van Rensburg, 20. Simmonds ou Tauleigne, 21.Foursans, 22. Lucas, 23. Williams ou Japaridze.

L'infirmerie : avec le talonneur géorgien Vano Karkadze retenu avec sa sélection, le MHR se trouve fragilisé au poste de talonneur, et pourrait avoir besoin du jeune Adrien Sonzogni, à moins que Baptiste Erdocio ne soit mis à profit. Pour le reste, l’infirmerie du MHR continue de se vider, puisque le pilier géorgien Luka Japaridze, recruté de Brive lors de la dernière intersaison, a guéri une hernie au dos et pourrait faire ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs.

Le XV de départ probable de Pau : 15. Maddocks ; 14. Attissogbe, 13. Gailleton, 12. Decron, 11.Ezeala ; 10. Simmonds, 9. Robson ou Daubagna ; 7. Hewat, 8.L. Whitelock (cap.), 6. Hamonou ; 5. S. Whitelock, 4. Auradou ou Ducat ; 3. Tokolahi, 2. Rey, 1. Papidze.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Fisi’ihoi, 18. Metz, 19. Ducat ou Auradou, 20. Zegueur ou Gorgadze, 21. Daubagna ou Robson, 22. Carol, 23. Corato.

L'infirmerie : Émilien Gailleton a de nouveau été libéré par le XV de France. Sacha Zegueur, Beka Gorgadze et Siegfried Fisi’ihoi sont fortement espérés pour le match face à Castres mais l’infirmerie paloise reste bien garnie. Alors que Desperes, Arfeuil et Souverbie sont avec les U20, Lekima Tagitagivalu (lesion au mollet) a rejoint de nombreux coéquipiers à l’infirmerie). Manu (mollet), Gigena (coude), Cummins (cervicales), Sénéca (genou), Laporte (tendon d’Achille), Capelli (Genou), Tailhades (genou), Liufau (cheville) et Calles (tendon d’Achille) sont blessés.

Le XV de départ probable de Castres : 15. Palis ; 14. Hulleu, 13. Cocagi, 12. Goodhue, 11.Raisuqe ; 10. Popelin, 9. Arata ; 7. Babillot (cap.), 8. Papali’i, 6. Delaporte ; 5.Staniforth, 4. Vanverberghe ; 3. Thomas, 2. Zarantonello, 1. Tichit.

Remplaçants : 16. Colonna, 17. De Benedittis, 18. Maravat, 19.Nakarawa, 20. Cope, 21. Fernandez, 22. Botitu, 23. Chilachava.

L'infirmerie : en plus de la deuxième défaite de la saison à domicile, les Castrais ont dû enregistrer la blessure de leur arrière Julien Dumora, touché à un pied. Il rejoint le pilier Quentin Walcker, qui a repris la course mi-janvier mais qui devrait être encore un peu juste pour postuler. Tyler Ardron souffre d’une entorse d’un ligament latéral interne d’un genou et pourra reprendre la compétition en février. Romain Macurdy, opéré d’une épaule, progresse bien dans son protocole et peut espérer reprendre la compétition au printemps.

Le XV de départ probable de Toulouse : 15. Mallia ; 14. A. Retière, 13. Guitoune, 12.Ahki, 11.Bituniyata ; 10. Dupont (cap.), 9. Graou ; 7. Placines, 8.Roumat, 6. Willis ; 5. Fa’asalele ou Brennan, 4. Arnold ; 3. Laulala, 2. Cramont, 1. Neti.

Remplaçants : 16. Boubila, 17. Mallez, 18. Brennan ou Fa’asalele, 19. Banos, 20. T. Ntamack, 21. Germain, 22. Barassi, 23.Merkler.

L'infirmerie : le week-end dernier fut tout simplement parfait pour Toulouse. Le club haut-garonnais n’a pas eu de casse après la rencontre face au Racing 92. Pour continuer au sujet des bonnes nouvelles, Baptiste Germain, qui est devenu papa il y a quelques jours, est de retour dans le groupe. De leur côté, Thibaud Flament et Emmanuel Meafou ont repris la course mais sont toujours indisponibles, tout comme Paul Costes. David Ainu’u (pectoral), Romain Ntamack (genou) et bien sûr Anthony Jelonch (genou) sont eux aussi à l’infirmerie.

Le XV de départ probable de Bayonne : 15. Tiberghien ; 14. Erbinartegaray, 13. Martocq, 12.Buliruarua, 11. Baget ; 10. Lopez (cap.), 9. Rouet ; 7. Héguy, 8.Cassiem, 6. Huguet ; 5. Ceyte, 4. Iturria ; 3. Tagi, 2. Giudicelli, 1.Cormenier.

Remplaçants : 16. Acquier, 17. Perchaud, 18. Paulos, 19. Bourdeau, 20. Machenaud, 21. Dolhagaray, 22. Callandret, 23. Tatafu.

L'infirmerie : Sireli Maqala, suite à ses problèmes récurrents à la cheville, pourrait aller vers l’opération. Tom Spring, touché à la cuisse, est indisponible. Konstantine Mikautadze, blessé aux ischio-jambiers, est absent au moins quatre semaines. Reece Hodge (aponévrose plantaire), Quentin Béthune (coude) et Gaëtan Germain (genou) sont en phase de « réathlétisation ». Pascal Cotet, touché à l’épaule, devrait reprendre rapidement. Peyo Muscarditz est sur le retour. Gela Aprasidze est rétabli. Pieter Scholtz est apte, il sera 24e homme.

Le XV de départ probable de Toulon : 15. Jaminet ou Luc ; 14. Dréan, 13. Waisea, 12. Paia’aua, 11.Fainga’anuku ; 10. Biggar, 9. Lobzhanidze ; 7. Coulon, 8. S. Tolofua, 6. Du Preez ; 5. Alainu’uese, 4. Halagahu ; 3. Gigashvili, 2. Baubigny (cap.), 1. Priso.

Remplaçants : 16. C. Tolofua, 17. Devaux, 18. Rebbadj ou Ribbans, 19. Isa ou Le Corvec, 20. Danglot, 21. Hervé, 22. Tuicuvu ou Wainiqolo, 23. Setiano.

L'infirmerie : Dan Biggar fait son retour au sein du groupe. Mathieu Smaïli (genou) a repris le collectif. Anthony Étrillard (tendon d’Achille), Jean-Baptiste Gros (cervicales), Gabin Villière et Baptiste Serin (épaule) sont forfaits. Ce dernier a repris la course en marge de l’effectif. David Ribbans, Facundo Isa et Melvyn Jaminet (béquille) sont restés au soin. Ben White (Écosse), Charles Ollivon et Esteban Abadie (France) sont engagés avec leur sélection pour le Tournoi des 6 Nations.

Le XV de départ probable de Bordeaux-Bègles : 15. Buros ; 14. Tambwe, 13. Depoortere ou Vili, 12. Tapuai, 11. Uberti ; 10. Garcia, 9. Abadie ; 7. Bochaton ou Miquel, 8. Tatafu, 6. Gazzotti ou Diaby ; 5. Douglas, 4. Petti ou Ricard ; 3.Tameifuna, 2.Maynadier, 1.Poirot (cap.).

Remplaçants : 16. Lamothe, 17. Boniface, 18. Bochaton ou Petti, 19.Miquel ou Samu, 20.Nanette, 21. Holmes, 22. Moustin, 23.Affane.

L'infirmerie : blessé face à Paris, le deuxième ligne Adam Coleman (mollet) devrait être absent trois semaines. Sorti à la pause, Guido Petti (béquille) est incertain pour ce déplacement àToulon. Carlu Sadie va devoir soigner une entorse à une cheville et devrait passer entre 6 à 8 semaines à l’infirmerie. Bastien Vergnes-Taillefer est touché à un genou et sera laissé au repos cette semaine. En première ligne, Lekso Kaulashvili pourrait faire son retour fin février lors du déplacement àCastres. De son côté, Maël Moustin pourrait de nouveau être sur la feuille de match en cas de 5-3 sur le banc des remplaçants.