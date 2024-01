Pilier confirmé, sélectionné avec l’équipe du Liban lors de la dernière Coupe du monde, James Roumanos est une des recrues phares du Toulouse olympique.

Le Toulouse olympique attend avec impatience le 15 mars, date de la journée inaugurale du Championship, face à Sheffield. Avant ces trois coups libérateurs, la cellule professionnelle est en mode préparation. Depuis deux mois, les hommes du capitaine Hansen récitent leurs gammes au sein d’un effectif dont la confiance a été renouvelée à 88 %. À ce jour, seules deux recrues ont rejoint l’équipe du président Dubois : l’ailier international cookien Paul Ulberg est venu étoffer la ligne d’attaque et, pour la première fois dans l’histoire du TO, un international libanais va revêtir le célèbre maillot bleu et blanc. Au cœur du mois de novembre, le pilier James Roumanos a paraphé un contrat d’un an. Il vient renforcer le pack et apporter une expérience qu’il a acquise dans le plus relevé des championnats de la planète, la NRL, sous les couleurs des Manly-Warringah Sea Eagles, des West Tigers et de la sélection libanaise. À l’automne 2022, il était dans le groupe appelé par Michael Cheika lors de la dernière Coupe du monde, participant à quatre rencontres, dont le quart de finale à Huddersfield remportée (largement) par l’Australie (48-4), son pays de naissance en 1999.

"Un esprit conforme aux valeurs du TO"

Après avoir pris ses marques dans sa nouvelle existence, Roumanos s’est vite lié de sympathie avec ses nouveaux coéquipiers. "Sur le terrain et à l’entraînement, il est talentueux. Il s’est vite adapté à la vie de groupe. Le plus souvent, il tente de s’exprimer en français", déclare le centre et deuxième ligne Pierre-Jean Lima. Sylvain Houlès, son entraîneur, n’est pas non plus avare de compliments : "James est un pilier confirmé possédant une belle technique individuelle. Il connaît son poste sur le bout des doigts. Il attache beaucoup d’importance aux petits détails, il a le souci de la perfection. On voit qu’il est passé par le système de la NRL. À l’entraînement, il est très impliqué, très attaché à la valeur du travail. Le joueur a du talent, l’homme est très sympathique et s’est vite intégré à son nouveau mode de vie. Il a un esprit qui convient parfaitement aux valeurs du Toulouse olympique." L’Australo-libanais attend désormais les trois coups du championnat et surtout la première de la saison à Ernest-Wallon, le 6 avril, face à Swinton. Il faut encore patienter neuf longues semaines.