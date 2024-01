Dans un match magnifique, les Saracens ont pris le dessus sur Exeter et remontent au classement. La 12e journée de Premiership a également été marquée par la présence d’un micro sur Steven Luatua.

Owen Farrell, Alex Moon, Henry Slade : les principaux acteurs du Premiership migrent vers la France et abandonnent un championnat déjà en délicatesse à cause de soucis financiers majeurs et d’un manque d’attractivité évident. Le mal entraîne le mal et la spirale négative semble difficile à arrêter. Dans notre beau pays, les pépites anglaises sont chouchoutées, les contrats bien négociés et la compétitivité plus que relevée. Mais soyons tout de même réalistes, les clubs anglais sont loin d’être ringards et dépassés. Il suffit de regarder leurs résultats en Champions Cup pour comprendre que derrière les mastodontes que sont Toulouse et l’UBB, les Harlequins, Northampton et Exeter tiennent la cadence, tandis que Bath, Leincester et les Saracens seront des huitièmes de finale. En s’intéressant à la 12e journée de championnat, il est incontestable que le pays créateur du rugby n’est pas du tout largué vis-à-vis de la concurrence. Les Anglais nous ont offert des matchs magnifiques avant la pause forcée de huit semaines due au Tournoi des 6 Nations (outre-Manche, les doublons n’existent pas) Deux rencontres ont particulièrement retenu l’attention du fait de leur goût prononcé pour le spectacle : l’affrontement entre les Sarries et les Chiefs et la belle victoire de Bristol face à Bath (57-44, 14 essais inscrits).

Le sourire pour Farrell

C’est (enfin) officiel : Owen Farrell sera bien un joueur du Racing 92 la saison prochaine. La star du rugby anglais va donc quitter son Londres à lui et mettre fin à son aventure avec les Saracens pour rejoindre l’Ile-de-France et son ancien sélectionneur Stuart Lancaster. Pas de Tournoi pour l’ouvreur, qui a décidé de faire une pause avec la sélection à l’issue de la Coupe du monde. Et s’il fut parfois en délicatesse en Champions Cup à l’image de son match à Bordeaux, Farrell fils a répondu présent face à Exeter. Le numéro 10 a inscrit quinze points lors du succès de son équipe (40-22) dont un drop-goal à l’heure de jeu alors que les formations se trouvaient à égalité (19-19). Revoilà les Sarries quatrièmes au classement et donc qualifiables à cet instant de la saison.

Un micro pour Joe Marler !

Pour faire face au manque d’attractivité discuté un peu plus haut, les dirigeants du Premiership ont accepté qu’un joueur porte un micro pendant un match officiel avant de diffuser les extraits à la mi-temps et en fin de match. Steven Luatua, troisième ligne de Bristol et ancien all black (15 sélections), avait été choisi pour cette première. Qu’en penser ? Si certains y voient une violation du secret du terrain et une "Netflix-ication" de la diffusion sportive, on peut aussi penser que cette innovation intéresse un public jeune et donc l’assurance de jours heureux. Mais quitte à prendre ce virage, pourquoi ne pas confier le micro à un joueur moins timide que Luatua, étonnement calme quand son équipe se fit remonter en score et qu’il écopa d’un carton jaune ? En vrai de vrai, un micro sur Joe Marler, ça, ça a du chien !