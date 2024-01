Bourgoin a assuré l’essentiel

Sans briller, le CSBJ a capitalisé sur ses trois réceptions en janvier avec 13 points récoltés au classement.

Bourgoin peut respirer. Contre Tarbes, le CSBJ a enchaîné un troisième succès consécutif à domicile, glanant treize points au total pour revenir à une longueur de la première place qualificative pour les phases finales. Comme contre les deux promus, Périgueux et Vienne, il retiendra principalement la victoire, tant la forme et le fond des victoires laissent encore de la place à une progression attendue "On ne passe pas à côté de la correctionnelle, on a fait le match qu’il fallait, assurait l’entraîneur des avants, Grégoire Pinthiaux après la rencontre. Je n’ai pas la même analyse. Nous avons fait un match dur, intense. Je suis très satisfait de l’état d’esprit. Nous avons été très valeureux en défense."

Les Berjalliens ont pour eux, par rapport à leur performance d’octobre et de début novembre d’avoir trouvé une forme de solidité sur les bases. Mais ils semblent toujours manquer de maîtrise et de constance, pour concrétiser notamment leurs temps forts. "Nous sommes plus joueurs, explique le pilier gauche, Rémi Gaborit. Les coachs nous demandent de plus jouer. Ce que nous faisons. Mais il reste la finition à améliorer. Quand nous l’aurons, nous serons complets."

Des leaders absents

Cela pourrait se compliquer, avec les absences de plusieurs leaders de jeu. Les deux dernières victoires ont été coûteuses, sur le plan physique. Si les sorties sur blessure du trois-quarts, Paul Champ (béquille), testé à l’arrière samedi, et de l’ouvreur, Nicolas Vuillemin (cuir chevelu) inquiétait peu, la blessure rapide de l’arrière et buteur Nicolas Cachet, sorti peu de temps après son entrée en jeu, en raison d’un genou toujours récalcitrant, est plus gênante. Elle s’ajoute à la blessure à une épaule de Jérémy Gondrand samedi 20 janvier contre Vienne.

La semaine de repos ne sera pas de trop pour reprendre des forces avant la réception de Narbonne, un adversaire qui devrait proposer une opposition autrement plus relevée que les trois équipes de la deuxième partie de tableau accueillie en ce mois de janvier.