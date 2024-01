Titulaire dans la première ligne rochelaise en l'absence des internationaux, Louis Penverne a réalisé une prestation pleine de promesses face à Toulon à Mayol.

Il y a des conférences de presse insipides au possible, et il y a des phrases qui tachent nos cahiers en même temps que notre mémoire. Le 12 février 2022, Christophe Urios, alors entraîneur de l’UBB, avait offert sa première titularisation à Pierre Bochaton lors d’un déplacement à Mayol. Avec sa gouaille, il avait exprimé ce sentiment qui accompagne des débuts, au sein d’un stade aussi mythique que l’enceinte des Rouge et Noir.

"À une époque, on disait que tant que tu n’as pas joué à Toulon, tu es un puceau. C’est un peu moins vrai maintenant avec le rugby moderne, mais ça reste un temple du combat." À 20 ans, Louis Penverne est passé au révélateur. Il l’a réussi avec brio, au terme de 70 minutes exceptionnelles où il a notamment tenu la dragée en mêlée fermée à Beka Gigashvili. En défense, le môme passé par le Rugby Ovalie Lorient a été le deuxième meilleur défenseur de son équipe avec dix plaquages réussis. Ça vous place une performance. Peu avare en compliments, Ronan O’Gara a salué l’apport de son champion du monde moins de 20 ans. "La satisfaction se nomme Louis Penverne. On a vu pourquoi il était performant avec France U20. Il a un grand avenir. C’est un bosseur, il est en forme. C’est la nouvelle génération de piliers. Il a une très bonne attitude. Ici, il a montré de quoi il était capable." Un potentiel infini qui pourrait bien lui permettre de grappiller des places dans la hiérarchie face à une concurrence décimée (Paiva, Sclavi et Wardi). Samedi, il a déjà marqué les esprits, en même temps qu’il a passé un premier cap dans sa jeune carrière.