Consolidation de la position niçoise aux premières loges, exploit de Suresnes, révolte des mal classés, il s’est passé pas mal de choses lors de ce dix-septième acte synonyme de fin de premier bloc de l’année civile 2024.

« Very nice, so good !* » n’ont pas manqué de s’exclamer les nombreux anglophones de la Côte-d’Azur présents du côté des Arboras, avant-hier, en milieu d’après-midi. Il ne s’agit jamais, certes, que d’un match de phase régulière mais au moins les Maralpins n’ont plus à redouter d’éventuelles retrouvailles printanières avec la plus cauchemardesque de leurs bêtes noires ! Battu en dehors des limites de l’obtention du bonus défensif, Narbonne est rejoint à la deuxième place du classement par Albi, large vainqueur du promu viennois. Attention, ce constat n’inclut évidemment pas le verdict inhérent au fameux derby audois du 1er décembre dernier. De toute façon, il va sans dire que la présence sur le podium des Septimaniens du président Marco n’est pas menacée outre mesure. Et ce, à plus forte raison dans la mesure où les proches voisins de la Cité ont été battus par Massy.

Un point d’écart à la pause, deux seulement au coup de sifflet final, mais qu’importe : les Essonniens, mûs par un impératif absolu de victoire tellement le spectre de l’access match à l’ombre du couperet n’en finit pas de flotter autour d’eux, ont réussi une sacrée performance.

Tarbes compétiteur et compétitif

Ils ne sont cependant pas au bout de leurs peines pour autant. En effet, au grand dam des suiveurs de Pierre-Rajon qui, au coup d’envoi, espéraient bien faire le plein de façon à se relancer un peu plus encore dans la course à la qualification, on a retrouvé le Stado accrocheur de 2023. Celui-là même susceptible de ramener le bonus défensif de bon nombre de ses déplacements. Pourtant périlleux à l’envi parfois ! Bourgoin-Jallieu se contentera donc des quatre points, ce qui, par les temps qui courent, n’est déjà pas si mal. C’est désormais une certitude mathématique, le 27 avril prochain, le sixième et dernier qualifié aura été battu au moins une fois sur ses terres ! Et, pourquoi pas, celui qui le précède au classement aussi ! Un scénario inconcevable il y a quelques semaines encore de cela si l’on considère par exemple que Périgueux, tenu en échec par Bourg-en-Bresse, n’est pas dans les clous alors que son parcours sur les bords de l’Isle est digne d’éloges ! Doux euphémisme ! En tout cas, Chambéry n’est plus invaincu au pied du Granier où il avait déjà senti, tel un mauvais signe avant-coureur, le vent du boulet carcassonnais le week-end dernier. Cet exploit retentissant, il faut le mettre à l’actif de Suresnois au mental d’acier. Les Franciliens ont leur destin en mains, ce qui, à un degré moindre toutefois, est aussi le cas de Blagnac, net vainqueur de Hyères-Carqueiranne. De là à prétendre que le compostage du billet numéro six se fera dans un mouchoir de poche…