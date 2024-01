Quatre clubs de Nationale 2, Auch, Fleurance, Valence d’Agen et Lannemezan ont publié une lettre ouverte pour tirer la sonnette d’alarme sur les coûts de leurs déplacements dans un championnat qui ne trouve pas son public et donc pauvre en recette de billetterie. Le président de la Fédération Florian Grill répond qu’il "n’a pas de baguette magique".

Cela fait des semaines que plusieurs clubs du Sud-Ouest, évoluant en Nationale, tirent la sonnette d’alarme sur les frais engendrés par leurs déplacements mais aussi sur la logistique souvent farfelue de voyages aussi lointains. Les clubs de Lannemezan, Fleurance, Valence d’Agen et Auch, évoluant dans la poule 2, ont finalement publié une lettre ouverte au président de la Fédération, Florian Grill, pour espérer être entendus. "Nous n’allons pas vous donner le coût de tels déplacements dans des conditions acceptables. Pour aller à Rumilly, Dijon ou Macon, il faut environ dix heures de bus aller et dix heures retour. Ceci implique de partir le samedi matin, déjeuner, dîner, hôtellerie, petit-déjeuner, repas d’avant-match et casse-croûte durant le retour." Les joueurs doivent surtout poser des jours de congé car il leur est impossible d’être au travail le lundi matin. Certains clubs ont aussi essayé de voyager en train quand les matchs sont programmés le samedi soir "laissant nos joueurs dans la nature pendant toute la nuit pour économiser l’hôtel, rendez-vous donné à 6 heures pour prendre le premier train". Les quatre clubs assurent réfléchir à déclarer forfait lors de deux déplacements "afin de respecter les règlements et surtout afin d’économiser 14 000 à 15 000 euros". Une solution extrême mais qui se justifient pour les présidents des quatre clubs par des frais de déplacements supérieurs "aux clubs de Top 14 et de Pro D2 sans aucune ressource de la part de la FFR ou de la télévision".

Le président de la FFR, Florian Grill, devait assister ce dimanche à la rencontre entre Auch et Dijon, avant de décaler sa venue pour des raisons de santé. Néanmoins, il a tenu à répondre dans les colonnes de La Dépêche du Midi : "Je n’ai pas de baguette magique et encore moins dans le contexte financier de la Fédération, dont je découvre en arrivant qu’elle perd 40 millions d’euros en deux saisons. […] Si la question est, et je vais être cash : peut-on augmenter demain les indemnités kilométriques des clubs ? La réponse est non. On n’en a absolument pas les moyens." Florian Grill rappelle que la FFR doit parvenir à faire 10 millions d’euros d’économie, rappelant aussi que la Fédération apporte déjà des aides aux clubs concernés : "Pour le club d’Auch, il y a plus de 60 000 euros d’aides au déplacement." Alors même s’il admet que la demande des clubs est légitime, il veut aussi les mettre devant leurs responsabilités : "Il y a un bon équilibre à trouver entre la rémunération des joueurs et des déplacements." Les clubs affirment être conscients des difficultés rencontrées par la Fédération mais souhaitent néanmoins ouvrir le dialogue avec le président de la FFR pour envisager une refonte des compétitions.