Face à son ancien club, Tristan Tedder aura une chance en or de prouver qu’il peut devenir, à terme, un cadre de l’équipe francilienne.

Antoine Gibert, Nolann Le Garrec et Gaël Fickou partis à Marcoussis, le Racing 92 a soudainement perdu les principaux régulateurs de sa ligne de trois-quarts et, peu avant d’affronter le champion de France à Nanterre, a donc remis une partie de son animation offensive et l’entière responsabilité des tirs au but à Tristan Tedder. Lui ? Il sort pour tout dire d’un match convaincant face à Cardiff et, ce jour-là positionné au poste d’arrière, le natif de Durban a face aux Gallois marqué un bel essai et fut quasi parfait dans ses tirs au but. Heureux présage, semble-t-il, avant qu’il ne retrouve le club où il avait posé ses valises il y a six ans. Il raconte : "C’est Pierre-Henry Broncan (ancien coach de la défense du Stade toulousain et désormais manager de Brive, N.D.L.R.) qui m’avait repéré sur un match des Sharks, en Currie Cup. Un jour où j’étais en vacances en Australie avec mon meilleur ami, mon agent m’a donc appelé et m’a dit : "Toulouse voudrait que tu signes chez eux". Je n’avais jamais entendu parler de Toulouse... Moi, je pensais faire ma vie en Afrique du Sud et jouer le Super Rugby, la Currie Cup... Mais après avoir décliné une première fois la proposition du Stade toulousain, mon papa, qui a d’ailleurs été rugbyman aux Sharks, m’a convaincu de tenter ma chance à l’étranger. Il a bien fait…"

Tristan Tedder : "J’ai eu des moments très difficiles"

Après avoir passé quelques mois dans la ville rose, Tristan Tedder (27 ans) fut alors prêté à l’Aviron bayonnais avant d’exploser à Perpignan, où il devint ces derniers mois un joueur fort bien coté du Top 14. Pas de quoi oublier, toutefois, que le chemin fut parfois pour lui douloureux. "J’ai eu des moments très difficiles dans ma carrière, poursuit-il à présent. J’ai été beaucoup blessé, j’ai souvent changé de club... Pour tout dire, je me suis même à l’époque demandé si le rugby de haut niveau était vraiment fait pour moi... […] Les joueurs ne parlent pas facilement de ces difficultés-là mais j’ai vu des mecs qui s’entraînaient toute l’année pour ne jamais jouer : derrière le sourire qu’ils affichaient en portant les boucliers, ils étaient pourtant en train de s’effondrer. […] Moi, j’ai parlé de tout ça à mon arrivée à Perpignan : David Marty et Patrick Arlettaz (alors en charge de l’Usap, N.D.L.R.) m’ont écouté, conseillé et m’ont redonné confiance."

Pour l’anecdote, Tristan Tedder était aussi courtisé la saison dernière par le Stade français, auquel il tourna pourtant le dos pour s’engager dans les Hauts-de-Seine. "La saison dernière a été compliquée à gérer pour moi, dit-il à présent. Il y avait beaucoup de bruit autour de mon transfert et de mon côté, j’essayais juste d’aller au bout de ma mission : maintenir l’Usap. […] J’ai failli m’engager au Stade français mais Patrick (Arlettaz) et moi pensions alors que je valais mieux que la proposition que les dirigeants parisiens m’avaient faite. Derrière ça, Stuart Lancaster m’a appelé, m’a exposé son projet et j’ai trouvé ça génial. Il m’a aussi dit qu’au Racing, je pourrais jouer avec mon meilleur ami James Hall. Ca a tout fait basculer…" En France depuis maintenant six ans, francophone et francophile, Tristan Tedder ne demandera pourtant jamais la nationalité française et à ce sujet, ses arguments sont largement recevables : "Ma maman se retrouve un peu seule en Afrique du Sud, aujourd’hui. Il n’y a plus personne, autour d’elle et j’aurais peur qu’en demandant la nationalité française, elle croie que je l’oublie… J’aime la France mais ne veux pas couper avec ma lignée familiale…"