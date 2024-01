Invaincus en championnat depuis le 19 novembre, les Bordelais savent qu’ils doivent maintenant passer sans encombre la période internationale.

C’est la rançon de la gloire. mais les Bordelais espèrent ne pas la payer, même s’ils vont devoir composer avec l’absence de nombreux internationaux. C’est en tout cas tout l’enjeu de cette confrontation face au Stade français, une affiche du haut du tableau puisque le deuxième accueille le troisième dans un stade de Chaban-Delmas qui pourrait, une nouvelle fois, afficher guichets fermés. Les hommes de Yannick Bru veulent démontrer qu’ils ne seront pas des proies faciles pendant la prochaine période internationale même si l’équipe est amputée de sa charnière, de sa paire de centres et de ses ailiers titulaires. Le déplacement à Pretoria samedi dernier, sans quatre joueurs retenus par Fabien Galthié pour préparer le Tournoi des 6 Nations, a envoyé un signe positif pour le manager Yannick Bru : "Vous savez la place qu’occupe notre charnière internationale chez nous. C’est difficile de prendre un peu de lumière derrière eux, mais nous avons trouvé un peu de complicité face aux Bulls. Nous avons vu des joueurs, qui auraient pu ne pas tout donner ou être frustrés, avoir des comportements irréprochables."

Une force offensive préservée

Malgré les absences, l’UBB n’en a pas perdu sa force offensive, inscrivant six essais à la formation sud-africaine dont un notamment de l’ailier Madosh Tambwe qui se montre d’une efficacité redoutable sur ses dernières apparitions avec quatre essais lors de ses trois derniers matchs, soit un essai toutes les 73 minutes depuis le début de la saison. Il avait d’ailleurs été un des grands artisans de la victoire à Clermont, alors que le staff girondin avait décidé de laisser quelques internationaux au repos. Il ne faut pas non plus oublier que les Bordelais pourront compter sur Pablo Uberti, considéré comme "tout proche de l’équipe de France" par Fabien Galthié dans ces colonnes la semaine dernière et qui répond toujours présent depuis le début de la saison. "Nous voulons éviter une baisse de régime", reconnaît le joueur originaire de Capbreton. "Avec six joueurs en sélection, cela a un réel impact sur notre ligne de trois-quarts mais je crois que ce sont des joueurs qui ont tiré tout le monde vers le haut ces dernières semaines, ce qui a permis à l’ensemble du groupe de progresser. Nous avions commencé la saison sans eux, et ça nous rappelle ces moments-là où nous avions l’ambition de bien démarrer. Si nous y sommes parvenus au début, il n’y a pas de raison que l’on n’y arrive pas maintenant. Nous avons aussi plus de repères en commun donc c’est de bon augure." Autre argument en faveur des Girondins : les avants ont aussi gagné en efficacité. Et personne n’y manque à l’appel.