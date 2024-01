Il connaît parfaitement son adversaire pour l’avoir croisé plusieurs fois. L’Aviron comptera encore sur lui qui enchaîne les bonnes performances.

Baptiste Héguy a une relation particulière avec Oyonnax… de merveilleux souvenirs. D’abord, il a véritablement embrassé sa carrière pro dans l’Ain, lors de la saison 2018-2019, quand l’Aviron se jetait à corps perdu dans une nouvelle aventure qui allait l’installer à terme en Top 14. Yannick Bru avait lancé ce jeune joueur, international moins de 20 ans, dans le grand bain. Depuis ce jour, il n’allait plus quitter l’effectif enchaînant vingt-sept matchs dans la saison, avec à la clé, une montée en Top 14, et au passage une demi-finale mémorable… à Oyonnax au terme d’une remontée au score ahurissante. En 2022, Bayonne, avec toujours son troisième ligne, battait à nouveau Oyonnax à Jean Dauger en demi-finale de Pro D2. "Il faut que ça dure, sourit l’intéressé. On fera tout pour… Mais samedi, ça va être très dur. Ce sera un match sous tension, serré, un gros défi. Si on veut rivaliser, il va falloir sortir une performance digne du week-end dernier." Oui, la prouesse était au rendez-vous, comme le basque encore une fois. "Il a fait sa meilleure performance de la saison", commente Grégory Patat.

Le manager a toujours placé la Champions Cup dans l’optique du Top 14 et, en premier lieu, dans ce match charnière pour le maintien. Si Bayonne a croisé le fer avec des équipes européennes des plus huppées, le retour au championnat s’avère paradoxalement plus coriace. "Si on peut reproduire notre rugby…, avance le troisième ligne. Mais c’est un autre championnat. La Champions, ça va plus vite, le jeu est basé sur l’attaque. Le jeu à l’anglaise met du rythme dans le match. Et puis, il y avait moins de pression contrairement à ce week-end, où… il y en aura beaucoup plus, on va dire."

Un leader de touche

Grégory Patat voulait que son équipe apprenne à travers cette compétition internationale. Baptiste Héguy en est ressorti conforté. "Déjà, on s’est aperçu que notre niveau n’est pas si mal. Techniquement, je ne sais pas si ça m’a apporté, en tout cas, ça nous a permis de bosser différemment et de voir autre chose."

Cette approche internationale tombe justement à pic pour le solide gaillard (1,96 m et 108 kg) qui a déjà été appelé pour un stage avec l’équipe de France. Sans que cela ne le taraude. "Est-ce que j’y pense ? Pas vraiment. Je me concentre sur moi, sur la saison qui se passe. Mais s’il y a un coup de téléphone, ce ne sera que du bonus. J’ai encore des progrès à faire." C’est aussi l’avis de son manager : "Il n’est pas loin de l’équipe de France mais, pour y arriver, il doit gagner en régularité dans les collisions." Et s’appuyer sur ses qualités incontestables : "C’est un leader de touche impliqué, continue le manager. Il a une bonne vision du rugby et de la stratégie. Il sait s’imposer malgré sa discrétion naturelle, s’adapter au haut niveau. Il faut qu’il multiplie les performances régulières."

Comme face à Oyonnax samedi… pour encore un nouveau souvenir ?