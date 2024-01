Après leur déconvenue à Biarritz (38-13), les Damiers veulent relever la tête dans le derby contre Grenoble pour bien finir ce bloc de janvier.

"Cette défaite je la prends pour moi. J’ai cru que les joueurs qui avaient fait un super match contre Vannes étaient capables d’enchaîner. Je me suis trompé", confiait en toute honnêteté Fabien Fortassin après la lourde défaite de Valence-Romans à Biarritz, vendredi dernier (38-13). Alors que les Damiers avaient démarré de la meilleure des manières le match à Aguilera (0-10, 22e), ils se sont effondrés en fin de première période (10-10, 40e) et ont subi durant toute la seconde mi-temps, encaissant un cinglant 28 à 3 pour s’incliner 38 à 13. Outre la fatigue des corps suite à la rude bataille livrée contre Vannes, c’est aussi dans les têtes que le VRDR avait laissé des plumes. "Ce n’était pas qu’une usure physique. Nous avons avec le staff et moi le premier, sous-estimé l’investissement psychologique et la pression qu’on avait absorbée la semaine de Vannes. On savait que c’était un match avec une grosse importance, où on n’avait pas trop le droit à l’erreur. Et donc, on avait fait une grosse semaine en termes d’implication et de concentration. La victoire contre Vannes a été un gros soulagement, et derrière, il y a eu une décompression qui est légitime. Et on n’a pas su remobiliser assez vite les organismes et le mental pour conserver ce niveau à Biarritz. On a relâché un peu la pression en pensant qu’on serait capable de switcher en fin de semaine et de se remettre en mode compétition. On n’a pas su bien le faire, on a été aussi en face d’une très belle équipe de Biarritz. On a tenu quarante minutes au forceps et après on a lâché prise et on a montré peut-être notre plus mauvais visage sur la dernière demi-heure", reconnaît le manager. "Maintenant, la capacité d’un joueur à être un bon joueur, c’est aussi de se relever très vite et de remettre la marche en avant et de passer à autre chose. Là-dessus, j’ai l’impression qu’il y a eu une réaction dans la préparation de cette semaine et j’ose espérer que les joueurs ont envie de se racheter."

L’incertitude Grenoble

Les Damiers en auront l’occasion ce vendredi avec la réception du voisin Grenoblois pour un derby du Dauphiné qui promet et très attendu par les supporters. "On a à cœur de remettre l’église au milieu du village. Les Grenoblois nous ont livré une très belle bataille à l’aller. On les attend de pied ferme à Pompidou, et on a hâte d’y être pour montrer un autre visage", indique Joris Moura. "Ça va être un match engagé. Ils auront aussi besoin de points." Fabien Fortassin se méfie de cette équipe de Grenoble, qui reste sur une bonne dynamique, malgré la défaite concédée à domicile contre Dax la semaine dernière. "Je ne sais pas si cela va les affecter et les marquer ou si ça va les rebooster et leur donner un esprit revanchard. C’est une équipe qui a beaucoup de qualité. S’ils n’ont pas leurs douze points de pénalité, ils sont vraiment au-dessus du tableau. Ils ont des individualités fortes. C’est une très belle équipe qui était finaliste de Pro D2 la saison dernière. Ils ont un fort caractère. On va retrouver deux équipes joueuses, qui déplacent le ballon. J’attends de mon équipe qu’elle montre son vrai visage, car ce n’était pas le cas à Biarritz. C’était la première fois qu’on a abandonné un match. En deuxième mi-temps, c’était le cirque, ce n’était pas nous."