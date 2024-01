Après leur probant et important succès à Béziers, les Provençaux veulent conserver ce rythme et cette dynamique avec la réception de Brive ce soir à Maurice-David.

Depuis le début de la saison, les hommes du quatuor Reggiardo-Delmas-Dupuy-Ladauge ont la capacité de maintenir un très bon niveau de performance qui leur permet d’évoluer dans le trio de tête. Depuis dix-sept journées, ils sont dans le top 6 et depuis plusieurs journées même parmi les deux premiers du Pro D2. Un niveau collectif impressionnant encore constaté jeudi dernier dans l’Hérault ; où les Aixois ont livré une intense prestation ponctuée d’une victoire capitale pour la suite des débats. Mais, cette victoire, aussi importante soit-elle, doit être validée avec la réception qui suit à domicile. Et, cette fois-ci encore les coéquipiers d’Arthur Coville affrontent un gros client, Brive, qui a retrouvé le sourire et un jeu plus fluide et terriblement efficace. D’où cette nécessité, côté aixois, de rien relâcher et de rester au même niveau d’exigence et de performance. C’est la plus grande difficulté pour une équipe qui enchaîne les excellents résultats. Cela étant, après dix-sept journées disputées, les Noirs savent très bien faire et maîtrisent plutôt bien leur jeu. Ils sont également invaincus à la maison (sept victoires pour un match nul) et veulent bien évidemment le rester après ce choc du haut de tableau.

Des Aixois en confiance

"À Béziers, je crois que l’on avait bien planifié le match et que nous l’avons joué comme on voulait le jouer, souligne le manager général aixois Mauricio Reggiardo. Et, ce succès montre également qu’avec de nombreux blessés, on continue à gagner avec une équipe conquérante. C’est la force de ce groupe, et le staff technique a complètement confiance en ce groupe qui continue d’avancer avec de très bons résultats. Nous ne sommes pas prétentieux, on se regarde d’abord nous-mêmes, on essaie à chaque match d’être performant, on essaie toujours de mettre en place notre jeu pour mettre en difficulté l’adversaire. Et là contre Brive, on sait très bien ce qui nous attend face à une équipe qui a repris pleinement confiance et qui pratique un beau rugby. Un rugby qui ressemble à son manager Pierre-Henry Broncan, à savoir une grosse défense, un jeu de transition efficace. Brive, c’est du très lourd et du très costaud et il va falloir répondre présent dans tous les secteurs de jeu pour pouvoir rivaliser et prendre le dessus. Je le répète, il faut vraiment être régulier et performant si l’on veut garder cette dynamique et maintenir notre cap !" Sûr de ses forces, de son jeu, de son groupe, Provence Rugby a parfaitement su réagir après sa claque reçue à Grenoble en début d’année. Les succès contre Dax et Béziers ont remis l’équipe sur de bons rails avec, en prime, une place de dauphin du leader vannetais retrouvée et forcément cette irrésistible envie de s’ancrer dans ce top 2. Si le groupe demeure toujours privé de quelques joueurs cadres, le staff technique enregistre les retours notamment de Josh Tyrell en deuxième ligne et Teimana Harrison en troisième ligne. De quoi apporter de la puissance pour contrer certes mais pour avancer aussi devant une équipe briviste solide. Les Aixois connaissent très bien les enjeux d’une telle confrontation où le combat sera omniprésent. Force, efficacité et humilité, telles sont les qualités d’un groupe provençal qui n’a qu’un seul objectif en tête avant ce nouveau duel, rester maître à domicile pour continuer sa route sereinement.