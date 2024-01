Après un début d’année compliqué, Montauban doit enclencher une dynamique positive pour espérer exister dans ce championnat. Et cela commencera par un succès face aux Angoumoisins.

L’USM est probablement à un tournant de sa saison. Car il faut bien l’avouer, le bilan comptable de ce début d’année est peu glorieux. Si à l’aube de fêter Noël, les Montalbanais ne pouvaient sans doute pas espérer mieux après une victoire à Agen qui leur permettait de passer les fêtes bien au chaud dans le top 6, aujourd’hui, tout est différent. En 2024, l’USM n’a pas encore connu la victoire et pointe à la douzième place du classement, à seulement quatre points de la zone rouge. "Nous avons besoin d’une bouffée d’oxygène", résume Florent Wieczorek. Et c’est sans doute le moment ou jamais face à Soyaux-Angoulême. "Le résultat de ce match déterminera ce que nous avons envie de faire de notre saison. Il faut se poser la question. Soit on enclenche la marche avant pour attaquer la dernière ligne droite dans le positif, soit on fera encore une fois une saison moyenne. Vendredi il faudra donner une réponse. Il faut montrer ce que nous avons envie de faire. Nous passons beaucoup de temps à se dire ce qu’il faudrait faire ou ne pas faire mais maintenant la réponse il faut la donner sur le terrain", poursuit l’entraîneur des avants. Et terminer le bloc par une victoire est essentiel pour ne pas basculer du mauvais côté.

Une série pour se relancer ?

Jusqu’à présent les hommes de Pierre-Philippe Lafond et son staff sont parvenus à limiter la casse dans un début de saison où l’irrégularité est rapidement devenue le maître mot. Un mal récurrent dont l’effet irrémédiable a fini par se traduire avec la récente série de trois défaites. Ce qui ne laisse désormais qu’une marge de manœuvre très mince pour le reste de la saison. Voilà donc tout l’intérêt de ce match face au SA XV : "Nous sommes tous conscients de l’importance de ce match. Ce championnat c’est un peu la loi des séries. En enchaînant les bons résultats, la dynamique est complètement inversée. Nous avons pris du retard. C’est vrai que nous sommes à l’arrière du wagon mais ça reste serré. Il suffit d’une série de victoires pour avoir plus de confiance. Il faut évacuer la frustration et se libérer de ces trois défaites. Ce vendredi nous avons une opportunité pour essayer de redémarrer. Il faut choisir : une fin de saison excitante pour aller sur le haut du tableau ou malheureusement une fin de saison dans le ventre mou, entre le chaud et le froid à jouer à se faire peur". Pour choisir la première option, il faudra donc retrouver de l’allant et ne surtout pas manquer ce premier virage décisif au risque de commencer un combat bien différent.