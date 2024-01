Le demi d’ouverture d’Agen prend de plus en plus d’épaisseur au sein de l’effectif. Décisif contre Aurillac, il sera reconduit à Béziers ce vendredi.

La jeune garde du SUA a pris les choses en main contre Aurillac dans les derniers instants. Notamment la charnière remplaçante composée de Dorian Bellot et Émile Dayral. Ce dernier s’explique : "Nous sommes menés d’un point, il ne reste que trois minutes à jouer. Déjà, je devais m’appliquer sur le renvoi. On l’a récupéré. Ensuite, le but était de mettre du dynamisme. C’est le jeu, l’instinct. Le jeu demande de prendre les choses en main. Pas de se renfermer sinon cela devient facile à défendre. Il fallait mettre du rythme. Cela nous a souri."

Des progrès au pied

Très peu sollicité en début de saison, le jeune demi d’ouverture prend de plus en plus de place. Considéré comme la doublure de Thomas Vincent, il arrive régulièrement que les deux hommes soient associés. Dayral en 10, Vincent en 15. "Nous sommes deux ouvreurs donc cela apporte de la vision et de la communication à notre ligne de trois-quarts. Aussi, nous sommes complémentaires. Thomas est gaucher, moi droitier. Cela fait du bien d’avoir un relais parfois à l’ouverture." Le staff du SUA compte sur son jeune poulain de 21 ans seulement. Il semble en tout cas avoir pris la place de Ben Volavola, international fidjien, dans la hiérarchie des ouvreurs. Logique au regard de sa progression. Notamment au niveau du jeu au pied. "J’ai beaucoup travaillé avec Jérôme Miquel. Je tiens à le remercier. Dans ma frappe, dans la manière de lâcher le ballon, j’ai appris, j’ai progressé. Il me manquait une certaine régularité. Aujourd’hui, je me sens beaucoup mieux." Ce soir, il sera de nouveau dans le groupe contre Béziers.

Mais pas question pour autant de se mettre la pression : "On y va avec beaucoup de concentration, notre plan de jeu et l’envie de mettre en place notre système. On sait très bien que ce match est très important car c’est le moment de recoller sur les six premières places." Dayral l’a bien compris : son équipe doit basculer définitivement dans le haut de tableau dans l’Hérault. Et il fera tout pour l’y aider.