Le Stade aurillacois va devoir mettre les bouchées doubles face à un Mont-de-Marsan qui a déjà gagné trois fois à l’extérieur… et lors des deux dernières sorties à Jean-Alric.

Le 6 janvier 2023, le Stade montois était venu plomber l’enthousiasme cantalien quant à la pérennisation de son classement dans les six. Une défaite qui fait toujours grincer des dents dans le Cantal. Mais là n’est pas le propos. Un an plus tard, à la quinzaine près, le Stade aurillacois a une nouvelle occasion de pousser la porte aux prétendants à la qualification face aux Landais.

Et oui, le fameux une semaine sur deux où l’on se doit de vaincre à la maison, mais cette fois avec un sentiment de regret et non de honte. La semaine dernière, les Aurillacois sont passés à deux doigts de vaincre le signe indien en terre agenaise. C’est d’ailleurs la deuxième fois, depuis le début de saison, que les Cantaliens ne ramènent qu’un point de bonus défensif d’un déplacement où les quatre points semblaient réalisables.

Mais rien ne sert de ressasser, de savoir si la défaite et la responsabilité sont à mettre à l’actif d’une forme de passivité collective ou sur une grosse faute individuelle. Le concret, c’est ce soir avec la venue des Montois et la porte toujours entrouverte de faire un match de plus en mai. Un nouveau match à enjeu pour les deux équipes.

Un "match de prestige"

Mont-de-Marsan, dont l’électrocardiogramme a bien du mal à se stabiliser entre une entame contrariée de trois défaites suivie d’une série de cinq victoires… La constance n’est peut-être pas au rendez-vous, mais le classement, lui, si puisque dans les six depuis la sixième journée. "C’est une très belle équipe qui a su gagner et enchaîner de très bons matchs, présente Roméo Gontineac. Tous les ans, Mont-de-Marsan est dans le haut du classement, donc on sait par avance que cela va être un match difficile."

Si le technicien aurillacois loue les qualités montoises sur plusieurs secteurs, il sait aussi que les Cantaliens sont en mesure de les contrarier. "Chaque match à son histoire, évoque-t-il en pensant à l’an dernier, et ce soir, ce sera encore autre chose." Le Stade aurillacois n’a de toute façon pas le choix dans sa quête qui, forcément, passe par une nouvelle victoire à Jean-Alric.

Il faudra cependant gommer les errements collectifs ou individuels de la semaine passée, encore et toujours apprendre de ses erreurs. Être propre, consistant, cohérent, discipliné pour "ce match de prestige", considère-t-il, et "mettre autant de rythme et d’envie que sur nos derniers entraînements" pour conjurer le sort.