A domicile, Colomiers rugby va tenter de corriger les erreurs des deux dernières sorties. Mais les Haut-Garonnais savent bien qu’il faut se méfier du club de Rouen, toute lanterne rouge qu’il est.

Il y a comme un sentiment d’inachevé avec cette équipe columérine, tantôt capable de très bon et parfois source de déception. Ses deux dernières sorties ont plutôt été frustrantes, tant les opportunités pour stopper la série biterroise puis se relancer à Angoulême étaient nombreuses. "J’estime qu’on a eu des séquences offensives intéressantes en notre faveur. Mais l’indiscipline et l’inefficacité dont on a fait preuve à ces moments ont été fatales", regrette l’entraîneur en chef Julien Sarraute, dont l’argumentaire est soutenu par le centre Raymond Nu’u. "J’attribuerais nos résultats décevants à notre discipline. Elle n’a pas été optimale et si elle avait été meilleure, on aurait remporté ces matchs serrés", assure le Néo-Zélandais.

Difficile dès lors de mettre un mot sur ces difficultés dans le money time, alors que la formation haut-garonnaise avait encore, il y a peu, pour habitude de renverser en sa faveur les fins de matchs. "Il y a sûrement une part de mental là-dedans, réfléchit Jean Thomas. L’état de confiance de l’équipe te permet de passer devant dans les moments critiques, ce qui d’ailleurs ne nous a pas souri sur les deux derniers matchs. Après, on arrive à se créer les opportunités. En corrigeant les détails de tenue de balle et de discipline, décidément l’un des gros points noirs de la saison, on convertira ces mêmes opportunités."

"Ils nous avaient cassé la bouche, ce serait bien de répondre"

La réception de Rouen ce vendredi ne doit pas provoquer quelconque relâchement de la part des troupes de Sarraute. Au contraire, c’est l’occasion de retrouver le chemin de la victoire avec de l’application. Parce que les Normands se sont relancés la semaine dernière en étrillant Nevers. "C’est le propre du Pro D2, commente Jean Thomas qui en est à sa dixième saison à ce niveau. Tous les week-ends, il y a des surprises et les équipes que tu croyais enterrées se réveillent et font de bons matchs. Maintenant, c’est à nous aussi de nous reprendre car ces deux défaites ne se sont pas jouées à grand-chose mais elles ne nous rapportent pas grand-chose non plus."

Nu’u, qui découvre depuis cet été le championnat français, fait preuve d’humilité : "Pour nous, le classement de nos adversaires importe assez peu. On s’efforce de traiter chaque équipe avec respect. Les recevoir ici est l’occasion pour nous de corriger toutes nos erreurs du match aller, quand nous sommes allés chez eux. Et une victoire nous remettrait sur les bons rails." En effet, alors que huit équipes devant au classement s’affrontent ce week-end, cette 18e journée apparaît comme une aubaine pour remettre la marche avant. "On travaille chaque semaine afin de se perfectionner car nous croyons en nos chances d’intégrer le top 6. C’est notre objectif et nous sommes dans cette quête permanente", avoue Nu’u.

De plus, faut-il rappeler que la lanterne rouge, qui pointe à dix points de l’avant-dernier angoumoisin, possède un bilan de trois victoires d’affilée face à la Colombe ? La dernière en novembre n’avait souffert d’aucune contestation tandis que la précédente, en avril 2023, avait sans doute validé le maintien des Normands et la non-qualification des Columérins. "Avant le match aller, on était sur une bonne dynamique avec Montauban puis Vannes, et je ne sais pas si on s’était relâché mais toujours est-il qu’ils nous avaient cassé la bouche, retient le deuxième ligne. Ce serait bien de répondre."