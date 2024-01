Le CAB reste sur une série de quatre victoires en Pro D2. Ce déplacement à Provence rugby sonne comme un test mais que le staff briviste aborde sans pression.

Ce n’est plus un secret. Depuis l’arrivée de Pierre-Henry Broncan, le CAB est redevenu un sérieux prétendant au titre de Pro D2. Si le début de saison manqué laissait penser le contraire, les Corréziens, leurs quatre victoires de rang et leur solidité retrouvée peuvent bel et bien viser les sommets. Alors pour s’y préparer, quoi de mieux qu’affronter un autre cador du championnat, le dauphin provençal, lui aussi impressionnant dans son parcours. Un test compliqué forcément contre une des deux seules équipes à ne pas avoir perdu à domicile. Mais un choc qui ne rajoute pas de pression supplémentaire sur le dos des Noir et Blanc. "Ce n’est pas le match le plus dur depuis l’arrivée de Pierre-Henry, explique l’entraîneur de la touche Arnaud Méla. Le match à Biarritz était plus dur sur ce point, on ne voulait pas les relancer. Là, ça va être un gros test dans le jeu oui, on le sait. Mais ce sont eux qui auront la pression sur les épaules. Ils viennent de gagner à Béziers, ils gagnent les plus grosses équipes. Si Brive perd à Aix, ça ne sera pas un scandale mais de notre côté, on veut continuer à avancer collectivement. On est dans une bonne dynamique, les joueurs se sentent bien, les points et les résultats sont là."

La première pour Kevin Fabien

Pour ce déplacement où les deux formations s’affronteront sur un sol synthétique, Brive a intégré dans le XV de départ le trois-quarts Kevin Fabien. Avec un Guillaume Galletier pas à 100 %, le staff briviste a titularisé le jeune Haitien, qui fera sa première cette saison. Ailier de métier, son positionnement en 13 ce vendredi est un atout de plus pour la ligne arrière corrézienne qui aura à cœur de mettre de la vitesse. "C’est un jeune qui a fait un bon match avec les espoirs, donc ça récompense aussi sa prestation, précise Méla. Kevin est rapide et fort dans les duels, ses qualités correspondent parfaitement avec la surface de Maurice David." Le joueur passé par le Stade français en jeune avait déjà pris part à huit rencontres lors de la saison dernière avec le CAB, quatre en Top 14 et quatre en Challenge Cup, pour quatre essais inscrits.