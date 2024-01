Conscients d’avoir raté de peu la belle opération face à Provence, les Biterrois ne veulent pas verser dans le pessimisme en tournant cette page afin d’aborder la venue d’Agen.

Rien de mieux pour évacuer l’amertume que d’enchaîner par un autre défi et ne pas cogiter sur les raisons d’un revers. Si les hommes de Pierre Caillet n’ont pas eu à rougir de leur prestation face aux Provençaux, ils devront tout de même en tirer quelques enseignements, sans renier leurs principes qui ont porté Béziers là où il en est aujourd’hui. William Van Bost, le troisième ligne de l’ASBH, assure qu’il n’y aura certainement pas de révolution inconsidérée : "Nous nous sommes assez vite remis de cette déception. Si l’on manque de réalisme sur ce dernier match, on a surtout hâte d’être à Agen et de repartir sur une nouvelle dynamique en proposant notre jeu auquel tout le monde adhère." Alors que l’équipe rouge et bleu avait affolé les compteurs offensifs ces dernières semaines, la semaine de préparation pour faire face aux Lot-et-Garonnais fut studieuse dans l’optique de prolonger cet argument. La bonne humeur et les éclats de voix se faisant entendre durant les séances, histoire d’extérioriser ce rendez-vous certes manqué, mais qui ne dénaturera pas la construction d’une première partie de saison glorieuse.

Une marque de fabrique

Sans revendiquer ou envisager une suite fournie, les joueurs du bord de l’Orb n’ont plus de temps à perdre malgré tout. Si le statut que confèrent les derniers résultats n’oblige en rien, l’attente suscitée est réelle. La réception d’Agen, qui s’est sauvé d’un mauvais pas face à Aurillac, sera scrutée dans ce sens, le flanker belge rajoute : "Il faut remonter à plusieurs années en arrière, pour juger nos performances et toutes les étapes qui furent franchies. Peut-être qu’on a payé certains efforts effectués mais on a connu tellement de moments difficiles, qu’on ne peut qu’apprécier notre situation actuelle, face à une équipe du SU Agen qui viendra sans complexes, il précise, ils viendront avec des intentions. Le match aller fut assez physique, à nous de contrer leurs arguments et faisons en sorte que notre jeu soit le plus propre possible pour remporter la mise." Après une forte mobilisation la semaine dernière, le public biterrois sera encore au révélateur pour cette affiche classique. Comme ses protégés qui seront soumis à une nouvelle épreuve de caractère tandis que les troupes de Dave Ryan ne se sont plus imposées en Biterre depuis plus d’une décennie…