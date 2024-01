Bordeaux sans ses internationaux, Toulouse avec une charnière Dupont - Mallia, Skelton capitaine du Stade rochelais... Découvrez les compositions probables pour la treizième journée de Top 14 !

Bordeaux-Bègles - Stade français

La composition probable de l'UBB : 15. Buros ; 14. Uberti ou Moustin, 13. Uberti ou Vili 12. Tapuai, 11. Tambwe ; 10. Garcia, 9. Abadie ; 7. Vergnes-Taillefer ou Bochaton, 8. Tatafu, 6.Diaby ; 5.Coleman, 4. Petti Pagadizábal ; 3. Tameifuna, 2.Lamothe (cap.), 1. Boniface.

Remplaçants : 16. Maynadier, 17. Poirot, 18. Jolmès, 19. Bochaton ou Vergne-Taillefer, 20. Nanette, 21. Holmes, 22. Vili ou Moustin, 23.Sadie.

Infirmerie : touché à une cheville sur la pelouse des Bulls, le demi de mêlée Paul Abadie est totalement remis et sera bien présent ce samedi à Chaban-Delmas. En revanche, le staff de l’équipe de France n’a libéré aucun joueur de l’UBB pour cette journée de championnat. Cela va donc permettre à Tana Vili de disputer ses premières minutes cette saison alors que le jeune Maël Moustin, champion du monde moins de 20 ans, devrait faire ses grands débuts en Top 14. De son côté, Nans Ducuing n’est pas encore disponible, alors que Ben Tapuai est de retour. Pete Samu pourrait prendre place sur le banc en cas de 6-2.

La composition probable du Stade français : 15. Barré ; 14.Hamdaoui, 13.Marchant, 12.Ward (cap.), 11.Etien ; 10.Segonds, 9.Weber ; 7.Macalou, 8.Habel-Küffner, 6.Briatte : 5.Azagoh, 4.Halaifonua ; 3.Gomez Kodela, 2.Ivaldi, 1.Abramishvili

Remplaçants : 16. Panis, 17. M. Alo-Emile, 18. Chapuis, 19.Hirigoyen, 20.Kockott, 21.Henry, 22.Delbouis, 23.P.Alo-Emile

Infirmerie : l’international australien Sefa Naivalu, opéré d’une cheville, est toujours absent.Tout comme le deuxième ligne Matthieu DeGiovanni qui a subi une intervention chirurgicale à une épaule et le troisième ligne Julien Ory (ischios).En revanche, le centre Julien Delbouis est de retour dans le groupe.Il n’a plus joué depuis le 25 novembre. C’était lors de la défaite à Pau (30-6).Quant à Giorgi Melikidze, le pilier droit géorgien, il est sur le chemin du retour.Il pourrait postuler pour la prochaine rencontre à Oyonnax.

Bayonne - Oyonnax

La composition probable de Bayonne : 15. Tiberghien ; 14. Callandret, 13. Martocq, 12. Buliruarua, 11. Baget ; 10. Lopez (cap.), 9. Rouet ; 7. Héguy, 8. Cassiem, 6.Huguet ; 5. Paulos, 4. Marchois ; 3. Tatafu, 2. Bosch, 1. Perchaud.

Remplaçants : 16. Acquier, 17. Cormenier, 18. Iturria, 19. Bourdeau, 20. Machenaud, 21. Dolhagaray, 22. Mori, 23. Tagi.

Infirmerie : le trois-quarts centre Sireli Maqala (cheville) et l’arrière Tom Spring (cuisse), touchés face à Northampton, sont indisponibles. Le deuxième ligne Konstantine Mikautadze, blessé aux ischio-jambiers lui aussi face aux Anglais, sera absent au moins quatre semaines. Le centre Reece Hodge (pied), le pilier Quentin Béthune (coude) et l’arrière Gaëtan Germain (ligament croisé à un genou) sont en phase de « réathlétisation ». Le pilier dud-africain Pieter Scholtz (mollet) a repris le rugby, le centre Peyo Muscarditz très bientôt. Bonne nouvelle pour le demi de mêlée Gela Aprasidze (commotion). Il a repris le rugby et pourra postuler très rapidement. Retour enfin du troisième ligne Arthur Iturria.

La composition probbale d'Oyonnax : 15. Sweetnam ; 14. Ikpefan, 13. Bettencourt, 12. Millet, 11. Stark ; 10. Miotti, 9. Ruru ; 7. Credfoz, 8. Grice, 6.Lebreton ; 5.Fabregue, 4. Battye ; 3. Vaotoa, 2. Durand, 1. Raynaud (cap.).

Remplaçants : 16. Leiataua, 17. Suthertland, 18. Lebas, 19. Picault, 20. Cassang, 21. Bouraux, 22. Godener, 23. Berthaud

Infirmerie : légèrement touchés lors du match contre les Cheetahs en Challenge Cup, remportés par le club haut-bugiste (28-27) samedi dernier, le troisième ligne Loïc Godener et l’ailier Maxime Salles sont opérationnels. Ce n’est pas le cas du talonneur Benjamin Geledan qui avait subi une commotion lors du précédent match de Challenge Cup face aux Sharks. Le pilier Ali Oz reste à l’infirmerie d’où sont sortis l’ailier Enzo Reynier et le troisième ligne Luke Hamilton pour entamer une réathlétisation.

Castres - Clermont

La composition probable de Castres : 15. Dumora ; 14. Raisuqe, 13. Séguret, 12. Cocagi, 11.Hulleu ; 10. Popelin, 9. Arata ; 7. Babillot (cap.), 8. Papali’i, 6.Delaporte ; 5. Staniforth, 4. Vanverberghe ; 3. Chilachava, 2.Barlot, 1. De Benedittis.

Remplaçants : 16. Zarantonello, 17. Tichit, 18. Nakarawa, 19.Maravat, 20. Champion de Crespigny, 21. Cope, 22. Botitu 23. Thomas.

Infirmerie : six joueurs restent hors jeu à la veille de cette réception capitale de Clermont. Quentin Walcker a repris la course mi-janvier mais devrait être encore un peu juste pour postuler. Tyler Ardron souffre d’une entorse d’un ligament latéral interne d’un genou et pourra reprendre la compétition en février. Loïs Guérois-Galisson revient bien de son entorse d’une cheville mais pourrait être ménagé cette semaine encore. Romain Macurdy, opéré d’une épaule, progresse bien dans son protocole et peut espérer reprendre la compétition au printemps.

La composition pronbable de Clermont : 15. Newsome, 14. Delguy, 13. Darricarrère, 12. Moala, 11. Raka, 10. Belleau, 9. Bézy (cap.), 7. Kremer, 8. Lee, 6. Tixeront ou Dessaigne, 5. Lavanini, 4. Lanen ou Simmonds, 3. Slimani, 2.Fainga’a, 1. Falgoux.

Remplaçants : 16. Couly, 17. Beria, 18 Simmonds ou Lanen, 19.Yato, 20. Dessaigne ou Tixeront, 21. Jauneau, 22. Plisson, 23. Dzmanashvili ou Kiteau.

Infirmerie : le staff a ramené deux blessés de Géorgie. Étienne Fourcade (cuisse) et Pita-Gus Sowakula (commotion) sont indisponibles alors que Cristian Ojovan est lui incertain. Benjamin Urdapilleta a repris l’entraînement mais sera trop juste pour affronter son ancien club. Paul Jedrasiak (pectoral) est forfait, tout comme Irae Simone (luxation à un genou) et Enzo Sanga (entorse à une cheville) qui sont toujours indisponibles. Alexandre Fischer (rupture d’un ligament croisé) a lui repris l’entraînement.

Lyon - Perpignan

La composition probable de Lyon : 15.Rattez ou Tchaptchet; 14.Mignot, 13.Maraku, 12.Radradra, 11.Niniashvili; 10.Jackson, 9.Couilloud (cap.); 7.Allen, 8.Gouzou, 6.Botha; 5.Guillard, 4.Kpoku; 3.Bamba, 2.G. Marchand, 1.Devisme.

Remplaçants : 16.Charcosset ou Coltman, 17.Rey, 18.Lambey, 19.Okuya ou Goujon, 20.Page-Relo, 21.Berdeu, 22.Regard ou Tchaptchet, 23.Tafili.

Infirmerie : les Lyonnais sont revenus de Londres avec deux nouveaux blessés. Le pilier Hamza Kaabeche et l’ailier Monty Ioane, respectivement victimes de K.-O. à l’échauffement et dans les premières minutes du match. Le Lou devra aussi faire sans Fotuaika (genou), Géraci (poignet), Taufua (fracture doigt), Pacheco et Dumortier (ischios), Saghinadze et les blessés longue durée Cretin et Doussain. En revanche, deux joueurs sortent de l’infirmerie : le demi de mêlée Baptiste Couilloud et le centre Semi Radradra. Le staff pourra aussi compter sur Martin Page-Relo, libéré après son stage par la sélection nationale italienne.

La composition probable de Perpignan : 15. Dupichot ; 14. Veredamu, 13. Taumoepeau ou Duguivalu, 12. De La Fuente (cap.), 11. Crossdale ; 10. Allan, 9.Ecochard ; 7. Sobela, 8. Oviedo, 6. Van Tonder ; 5. Tanguy, 4. Orie ; 3. Ceccarelli, 2. Ruiz ou Lam, 1. Chiocci.

Remplaçants : 16. Lam, 17. Tetrashvili, 18. Tuilagi, 19. Fa’aso’o, 20.Deghmache, 21. Acebes, 22. Brazo, 23. Roelofse.

Infirmerie : le match face à Newcastle aura laissé des traces au sein des rangs de l’Usap. Après qu’Akato Fakatika se soit blessé à l’échauffement, Bastien Chinarro (épaule), Xavier Chiocci (genou), Sadek Deghmache (béquille) et Samuel M’Foudi (commotion) furent touchés à des degrés divers selon les concernés. Lucas Velarte se remet doucement d’une blessure à un ischio-jambier, tandis que Shahn Eru (cheville), touché également durant la campagne européenne, ne pourra être aligné pour ce déplacement en terre lyonnaise.

Montpellier - Pau

La composition probable de Montpellier : 15. Bouthier ; 14. Vincent, 13. Doumayrou, 12.Serfontein, 11. Lam ; 10. Carbonel, 9. Reinach ; 7. Van Rensburg, 8. Simmonds, 6. Camara (cap.) ; 5. Duguid, 4. Chalureau ; 3. Lamositele ou Williams, 2. Karkadze ou Paenga-Amosa, 1. Erdocio.

Remplaçants : 16. Paenga-Amosa ou Karkadze, 17. Forletta, 18.Verhaeghe, 19. Tauleigne, 20. Bécognée ou Doumenc, 21. Coly, 22. Garbisi ou Darmon, 23. Williams ou Lamositele.

Infirmerie : fait suffisamment rare pour être souligné chez un club de Top 14, l’infirmerie est absolument vide ! Tout le monde est sur le pont, à l’exception bien sûr du deuxième ligne Paul Willemse, parti rejoindre les Bleus pour préparer le France - Irlande de la semaine prochaine. Le jeune troisième ligne Lenni Nouchi a également fait un aller et retour à Marcoussis comme partenaire d’entraînement et a donc manqué une partie de la semaine.

La composition probable de Pau : 15. Maddocks ; 14. Attissogbé, 13. Gailleton, 12. Decron, 11.Carol ou Ezeala ; 10. Simmonds, 9. Daubagna ; 7. Hewat, 8.L.Whitelock (cap.), 6. Tagitagivalu ; 5. S. Whitelock, 4. Auradou ou Ducat ; 3. Tokolahi, 2. Rey, 1. Papidze.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Fisi’ihoi, 18. Ducat ou Auradou, 19. Metz, 20. Puech, 21. Robson, 22. Desperes, 23. Corato.

Infirmerie : tout proche d’un retour après sa blessure à un ischio-jambier, Beka Gorgadze est incertain. Elliott Roudil est lui aussi à deuxdoigts de retrouver les terrains. Tumua Manu souffre d’une lésion à un mollet et devra encore patienter. Clément Mondinat est en reprise après sa blessure à un ménisque. Facundo Gigena traîne une entorse à un coude. Cummins (cervicales), Sénéca (genou), Laporte (tendon d’Achille), Capelli (Genou), Tailhades (genou), Liufau (cheville), Zegueur (doigt) et Calles (tendon d’Achille) sont blessés. Arfeuil, Souverbie, Tlili et Brau-Boirie sont avec les moins de 20 ans. Émilien Gailleton a été libéré par le XV de France.

Toulon - La Rochelle

La composition probable de Toulon : 15. Jaminet ou Luc ; 14. Wainiqolo, 13. Waisea, 12.Paia’aua, 11. Fainga’anuku ; 10. Hervé, 9. Lobzhanidze ou White ; 7. Abadie ou Coulon, 8. Isa, 6. Du Preez ; 5. Ribbans, 4. Halagahu ; 3. Gigashvili, 2. Baubigny (cap.), 1. Priso.

Remplaçants : 16. C.Tolofua, 17. Devaux, 18. Alainu’uese, 19. Abadie ou Coulon, 20. S.Tolofua, 21. Lobzhanidze ou White, 22. Sinzelle, 23. Brookes.

Infirmerie : l’ailier Gabin Villière (genou) et l’ouvreur-arrière Mathieu Smaïli (genou) sont sur le flanc. Le deuxième ligne Matthias Halagahu, le troisième ligne Esteban Abadie et l’arrière Melvyn Jaminet ont été libérés par le XV de France, au contraire du troisième ligne Charles Ollivon. L’ouvreur Dan Biggar est toujours en délicatesse avec son dos. Le talonneur Anthony Étrillard (tendon d’Achille) a repris l’entraînement en marge du groupe. Le deuxième ligne Yannick Youyoutte a été aperçu avec le collectif. Le pilier Jean-Baptiste Gros (cervicales) et le demi de mêlée Baptiste Serin (épaule) sont forfaits.

La composition probable de La Rochelle : 15. Dulin ou Hastoy ; 14. Leyds ou Nowell, 13. West, 12. Daunivucu ouSeuteni, 11. Thomas; 10. Reus, 9. Iribaren ou Berjon; 7. Cancoriet, 8.Tanga, 6. Botia ; 5. Skelton (cap.), 4. Lavault; 3. Kuntelia, 2. Latu, 1. Colombe.

Remplaçants : 16. Lespiaucq-Brettes, 17. Penverne, 18. Ployet, 19.Jégou ou Haddad, 20. Berjon, 21. Seuteni ou Daunivucu, 22.Nowell ou Leyds, 23. Sorin.

Infirmerie : outre les internationaux (Reda Wardi, Uini Atonio, Grégory Alldritt, Paul Boudehent et Jonathan Danty), le staff doit encore se passer des services de quelques blessés. Jules Favre (globe oculaire) manque à l’appel derrière tandis que le pack est privé de Joel Sclavi (commotion), Thierry Paiva (genou), Pierre Bourgarit (épaule) et Ultan Dillane (genou).

Racing 92 - Toulouse

La composition probable du Racing 92 : 15. Tedder ; 14. Arundell, 13. Klemenczak, 12. Chavancy (cap.), 11. Imhoff ou Taofifenua ; 10. Méliande, 9. Le Bail ; 7. Kolisi ou Baudonne, 8. Lauret, 6. Diallo ; 5. Rowlands ou Poloniati, 4.Palu ; 3. Nyakane, 2. Chat, 1. Kolingar

Remplaçants : 16. Tarrit, 17. Ben Arous, 18. Poloniati ou Rowlands, 19. Baudonne ou Kamikamica, 20. Hall, 21. Saili, 22. Spring, 23.Khairashvili

Infirmerie : malgré les absences de plusieurs internationaux, le XV de départ aura vraisemblablement fière allure et s’appuiera sur des joueurs tels Henry Arundell, Camille Chat, Trevor Nyakane, Wenceslas Lauret ou encore Siya Kolisi. En deuxième ligne une incertitude persiste encore quant à la présence de Fabien Sanconnie, légèrement touché contre Cardiff samedi dernier. S’il n’était pas apte, le colosse Veikoso Poloniati prendrait alors sa place.

La composition probable de Toulouse : 15. Kinghorn ou Capuozzo ; 14.Capuozzo ou Bituniyata, 13. Guitoune, 12.Ahki, 11.Retière ; 10.Mallia, 9.Dupont (cap.) ; 7. Placines, 8.Willis, 6.Banos ou Roumat ; 5.Arnold, 4.Brennan ; 3.Laulala, 2.Cramont, 1.Ainu’u.

Remplaçants : 16. Boubila, 17.Neti, 18.Fa’asalele, 19.Roumat ou Banos, 20.T.Ntamack ou Chocobares, 21.Graou ou Tauzin, 22.Bituniyata ouGermain, 23.Merkler ou Mallez.

Infirmerie : Delibes (épaule), absent plusieurs mois, passe des examens la semaine prochaine pour savoir s’il doit se faire opérer. Meafou (entorse à un genou) est absent au moins trois semaines. Jelonch (rupture du ligament croisé du genou droit) est indisponible pour le reste de la saison. Flament (pied), Barassi (mollet) et Costes (genou) sont en phase de reprise individuelle. Duprat (cheville) est toujours inapte. R.Ntamack (genou) poursuit sa rééducation. Chocobares, au repos contre Bath après son protocole commotion, est de retour. Kinghorn, Capuozzo et Roumat (en sélection en début de semaine) sont revenus ce jeudi.