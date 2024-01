Ils ont passé outre l'élimination et dépassé les attentes en surpassant les Anglais d'Exeter. Les Bayonnais méritent bien ce coup de chapeau.

Pour faire les comptes et tenter d’anticiper légèrement le tableau des phases finales, on ne félicite pas nos amis bayonnais, qui ont déjoué les pronostics et faussé nos calculs face aux Anglais d’Exeter, pourtant largement favoris au coup d’envoi. Mais un Basque est fier et les hommes de Grégory Patat l’ont montré une nouvelle fois. Tant pis pour nous, bravo à eux ! Car il fallait les voir les Maqala, Marchois et Huguet mettre des grands coups de casque sur des Chiefs qui ne s’attendaient sans doute pas à une intensité telle venue de joueurs pourtant déjà éliminés avant la rencontre et reversés en Challenge Cup. Il fallait les admirer ces joueurs de l’Aviron, abondants de courage et d’envie, mettre au supplice des Anglais complètement à côté de leurs crampons.

Présomptueux, les pensionnaires de Sandy Park ou simplement dépassés par le niveau de Dolhagaray et de ses coéquipiers ? Peut-être un peu des deux. « On a pris une grosse fessée, nous en sommes tous conscients. Ce n’est pas le visage de l’Aviron qu’on veut donner », assumait Grégory Patat cette semaine après la déculottée à Northampton.

C’est vrai, on ne reconnut pas non plus Bayonne à Franklin’s Gardens et c’est d’autant plus rageant qu’il n’a pas manqué grand-chose aux Basques pour connaître une qualification historique en huitième de finale de Champions Cup (un petit point). Avec un nul historique au Munster et cette victoire bonifiée face au champion d’Europe 2020 - le tout sans son maître à jouer, Camille Lopez - Bayonne a fait mieux que beaucoup d’équipes françaises présentes dans cette compétition depuis des lustres. C’est déjà une belle victoire.