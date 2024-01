Observateur avisé de la Champions Cup, Xavier Garbajosa, consultant Midi Olympique, a porté son regard sur Antoine Gibert lors de la victoire du Racing 92 sur Cardiff (48-26). Non seulement le demi d’ouverture a été appelé mercredi par le sélectionneur Fabien Galthié, mais il a été décisif dans cette rencontre, avec notamment deux coups de pieds somptueux. Décryptage.

"Ça ne vous aura pas échappé : Antoine Gibert a été appelé pour la première fois par le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié pour préparer le premier match du Tournoi des 6 Nations contre l’Irlande. Un coup de projecteur légitime sur un garçon qui a toujours eu beaucoup de concurrence dans son club. Cette saison, le Racing 92 lui a fait confiance. Exit Finn Russell, parti en direction de Bath. Fini, les demis d’ouvertures internationaux comme Dan Carter ou Pat Lambie dans les pattes. Et Gibert répond présent. Pourquoi ? Parce qu’il s’est enrichi de cette concurrence de très haut niveau. Sa patience et son intelligence sont aujourd’hui récompensées. Il mérite sa convocation en bleu.

Sa passe au pied sur l’essai de Baudonne, c’est un coup de génie

Contre Cardiff, dans un match qui n’était pas d’un niveau exceptionnel, ni d’une grande intensité, le Racing 92 a rempli son contrat. Et le petit Gibert n’y est pas étranger. Au contraire. De par ses qualités techniques, il a débloqué la rencontre à plusieurs reprises. Il y a de l’altruisme chez lui. Il est vraiment tourné vers les autres. Ses deux passes au pied décisives en sont une illustration. C’est un joueur qui a une formidable lecture du jeu. Lorsqu’il porte le ballon, il a toujours la tête levée, le regard porté sur les extérieurs. À croire qu’il ne cherche qu’à mettre en valeur ses partenaires, à leur trouver les bons espaces.

On se refait un petit essai du Racing 92 avec Antoine Gibert à la baguette comme il sait si bien le faire! Même la caméra n'avait pas vu Kamikamica à la réception de sa passe au pied ! pic.twitter.com/zW1CQ1aLjw — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 22, 2024

Ce n’est pas un soliste, c’est un altruiste. Il bonifie quasiment tous les ballons qu’il touche. Et sur sa capacité à passer le ballon au pied, un peu comme Camille Lopez ou Thomas Ramos, il a cette faculté à trouver les espaces libres. Sur le premier essai, l’exécution de son geste est parfaite. Pourtant, entre la prise de balle et le coup de pied, le timing est court. Mais il a déjà pris l’information en amont. Et Kamikamica n’a plus qu’à cueillir le ballon et l’aplatir. Sur l’essai de Baudonne, il y a plus d’audace. Il est en position de demi de mêlée. Le risque d’être contrée est plus grand. Mais il a ce petit mouvement de recul qui lui permet d’ajuster un coup de pied d’une très grande précision. Ce coup de pied, c’est un petit coup de génie.

Un altruiste plus qu’un soliste

Réussir un tel geste deux fois dans le même match, c’est la marque des grands. Sur ces deux actions, un seul maître-mot : la prise d’informations. Si le Racing joue autant sur les extérieurs, c’est aussi parce qu’il a une vision panoramique. Dans cette rencontre, si son équipe a marqué 90 % de ses essais sur les extérieurs, il y est pour beaucoup. Il fait vivre le ballon et le fait circuler très vite, soit avec le pied, soit à la main. Dans ce registre, sa polyvalence 9/10 est intéressante, son pied gauche aussi. Les gauchers ont toujours un petit truc en plus. Je le devine travailleur, mais il a un don. C’est une certitude. Et ça, ça n’a pas échappé à Fabien Galthié."