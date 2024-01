Si les éternels Toulousains et Leinstermen ont composté les précieuses places de meilleurs premiers, la concurrence des anglais, revitalisés par le resserrement de leur élite, s’annonce plus que sérieuse.

Est-il décemment possible de tirer des leçons d’une phase de poules aussi courte et d’un processus de qualification aussi compliqué que celui de cette Champions Cup ? Puisqu’il faut bien partir du principe que oui, allons-y… La première leçon, dès lors ? Elle est que le championnat anglais, voué aux gémonies par la vox populi, n’est en réalité pas tout à fait le cimetière des éléphants qu’on nous vend… En effet, si les difficultés économiques de nos meilleurs ennemis sont réelles, le resserrement - certes involontaire - de leur élite a mécaniquement des effets positifs sur le niveau de performance de leurs clubs, qu’on n’avait plus connu à pareille fête depuis longtemps.

Avec les liquidations des Wasps et des London Irish, les clubs anglais disputent en effet quatre journées de moins dans leur championnat domestique, avec des groupes renforcés par les joueurs des deux clubs. Résultat ? Les Harlequins, Northampton et Exeter disputeront tous un huitième de finale à domicile, tandis que Bath (qui a donné un mal de chien à Toulouse), Leicester et les Saracens seront tous au rendez-vous. Et globalement, les Anglais signent un joli six sur huit qui prouve qu’ils seront de solides concurrents, lors du Tournoi…

Les Sud-Afs aussi au rendez-vous

Au sujet des représentants de l’URC ? Sans surprise, les provinces sud-africaines ont répondu présentes, les Bulls comme les Stormers réussissant à décrocher leur billet à domicile. Et si la faiblesse actuelle des provinces galloises a été confirmée par la piètre campagne de Cardiff, la relative déception est en réalité venue des Irlandais. Car si le Leinster a été fidèle à son héritage, en décrochant l’une des deux places de meilleur premier, le Munster s’est qualifié en laissant une impression tout sauf impérissable (contraints notamment au nul à domicile par Bayonne) tandis que ni l’Ulster, ni le Connacht ne sont parvenus à franchir le cut, subissant même deux retentissants échecs à domicile de la part de Toulouse et de l’UBB. Quant aux Écossais de Glasgow, ils ont évolué à leur niveau, ni plus ni moins…

Et puis, il y a nos clubs français, dont cinq représentants sur huit ont réussi à se qualifier. On ne peut qu’accorder, ici, une mention spéciale aux Toulousains, premiers incontestés de la phase régulière et auteurs d’un parfait 20 sur 20 (quatre victoires bonifiées). L’UBB, qui disputera son huitième à Chaban-Delmas, doit aussi être félicitée pour son parcours remarquable. En revanche, difficile de ne pas parler de relative déception concernant le Racing 92, leader du Top 14, qui aura le redoutable honneur d’affronter le Stade à Toulouse. Même topo concernant La Rochelle, qui a tardé à trouver son rythme de croisière après le retour de ses internationaux, mais ne se déplacera pas en victime expiatoire au Cap, chez les Stormers.

Enfin, malgré ses difficultés en Top 14, le Lou a fait honneur à la compétition reine en accrochant un billet pour affronter les Bulls de Pretoria, un adversaire qu’il rencontrera pour la quatrième fois en un an. Des performances que des clubs comme le Stade français ou Toulon peuvent envier, eux qui ont conclu leur campagne sur un zéro pointé qui fait tache, au vu des ambitions affichées. Tout le contraire de Bayonne qui, de son côté, s’est battu avec enthousiasme jusqu’au bout…