Pour la première fois de la saison, les Normands ont livré une partie cohérente de bout en bout alors qu’ils se trouvaient acculés. Un succès préciieux face à Nevers (37-7) pour rêver au maintien.

Au prorata du nombre de leurs succès, les Rouennais sont devenus depuis vendredi soir les plus prolifiques du Pro D2 en matière de bonus offensifs. Ils ont bonifié les deux tiers de leurs trois victoires ! C’est un détail, et cette deuxième bonification qu’ils sont allés chercher sur la sirène contre Nevers n’a pas vraiment fait évoluer leur situation. Derniers, ils sont, et toujours aussi éloignés de la quinzième place de Biarritz qu’ils ne l’étaient la veille. Mais cette petite faculté à rendre magistrale leur réaction de condamnés désignés, a rectifié l’impression que "désignés", ils ne l’étaient plus forcément.

Des signaux se sont allumés, çà et là, dans ce match disputé par une froideur normande glaciale, napée alentour de brume épaisse. Ils ont montré une équipe capable de rectifier son cap malgré sa destinée incertaine. "Nous avons eu le caractère et la lucidité de faire un match complet sur quatre-vingts minutes. Et cela ne nous était encore jamais arrivé, a apprécié le manager Sébastien Tillous-Borde. Jusqu’à présent, nous avions toujours un trou de cinq minutes fatales. Si je prends l’exemple de la défaite subie contre Mont-de-Marsan, en l’espace de sept minutes, nous avions récolté un carton jaune et encaissé deux essais."

Pourteau parfait

Face aux Landais, ils avaient aussi raté la transformation de la victoire, après avoir inscrit un essai sur la sirène. Ici aussi, une éclaircie a percé dans la nuit, sur la question du jeu au pied, qui a tant fait défaut depuis la blessure aux côtes de l’arrière irlandais Peter Lydon. L’ouvreur Franck Pourteau, deux fois malheureux contre les Montois et face aux Angoumoisins, a rendu une copie parfaite. Et si les Rouennais, comme ils ont vendangé nombre occasions d’essais en première période, n’avaient pas touché leur réalisme plus rémunérateur lors de la seconde, la réussite parfaite de leur buteur leur aurait sans doute ménagé un succès malgré tout. Avant que Samuel Maximin ne lance la sarabande d’une réalisation toute personnelle – arrachage de balle dans son plaquage et course en solo – Franck Pourteau face aux perches avait déjà donné de l’avance et une marge d’erreur. "Ça fait plaisir", dira son binôme demi de mêlée Maxime Sidobre.

"C’est la vie d’un buteur, rajoutera Sébastien Tillous-Borde. Quand les échecs arrivent alors que ton équipe ne va pas bien, ce n’est pas le meilleur des moments. Franck a eu du caractère pour livrer sa copie parfaite de ce soir. À l’image de l’équipe, qui a fait preuve de beaucoup d’humilité. Il faut poursuivre sur cette voie. Il y a deux mois et demi, nous avions réalisé un très bon bloc, lors duquel notre match à Nevers avait compté. Et puis, nous avions explosé en plein vol. Là, nous avons livré trois premiers matchs très satisfaisants depuis le démarrage de la nouvelle année. Mais il faut vite se remettre en question, très vite. Le maintien sera à ce prix".